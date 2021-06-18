Học sinh nhận 'kết đắng' khi trích nguyên văn câu viral của 'Idol Phương Hằng' vào tập làm văn

Nam sinh đã viết về tình cảnh của người đàn bà làng chài như sau: “Vì nghèo đói, nhà lại đông con nên mới xảy ra cơ sự như vậy. Bởi vậy người đời có câu: 'Người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt' – CEO Nguyễn Phương Hằng”.
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Mới đây, trên MXH xuất hiện hình ảnh một bài văn viết về tác phẩm Chiếc Thuyền Ngoài Xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Đáng chú ý, trong bài viết, người làm văn có sử dụng một câu nói của CEO Nguyễn Phương Hằng để minh họa cho tình cảnh của người phụ nữ làng chài.
Cụ thể, nam sinh đã viết về tình cảnh của người đàn bà làng chài như sau: “Vì nghèo đói, nhà lại đông con nên mới xảy ra cơ sự như vậy. Bởi vậy người đời có câu: 'Người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt' – CEO Nguyễn Phương Hằng”.
Việc làm này của bạn học sinh đã làm dấy lên một cuộc tranh luận sôi nổi trên MXH. Nhiều người cho rằng việc sáng tạo trong môi trường học tập là điều nên làm nhưng không có nghĩa có thể dùng bất cứ thứ gì để đưa vào bài làm của mình.
– Có thể câu nói này đúng với ngữ cảnh trong bài nhưng thực sự không phù hợp để lấy ví dụ cho một tác phẩm văn học.
– Lướt mạng xã hội nhiều quá đây mà, lấy luôn quả ví dụ “chất” quá.
– Cô giáo đưa lời phê đúng đắn ghê, không nên tí nào!
Hiện tại vẫn có nhiều nghi vấn xung quanh độ chân thật của bài tập làm văn này. Nhiều ý kiến cho rằng bài làm này là giả và được tạo ra chỉ với mục đích "câu like" thôi. Tuy nhiên, ta có thể thấy được sự ảnh hưởng có thể có của các "nhân vật" cộm cáng trên MXH đến môi trường học tập của học sinh.