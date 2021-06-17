Mỹ nhân WAGs Việt nào từng dát 268 viên kim cương lên người, 'đỉnh' ngang cơ bà Phương Hằng?

Tin tức giải trí 17/06/2021 05:44

Khán giả từng lóa mắt trước vali kim cương của bà Phương Hằng thì khi nghe cuộc sống giàu sang của các nàng WAGs Việt cũng sang chảnh không kém.

Gần đây nhất sau khi đáp trả cư dân mạng về việc ăn chặn từ thiện để xây biệt thự, ca sĩ Thủy Tiên đã lên tiếng đính chính và còn tiết lộ về nguồn thu cao ngất của ông xã Công Vinh khiến khán giả ngưỡng mộ.

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Công Vinh cho rằng hạnh phúc gia đình là quan trọng nhất - Ảnh: Internet

Nữ ca sĩ tự hào khi kể về chồng của mình trên trang cá nhân: "Nhiều khi mình thấy tội chồng mình lắm, tự nhiên giờ bị mấy bạn nói nghèo không có tiền xây nhà chỉ chờ tiền ăn bám vợ. Trong khi ảnh đi đá bóng, tất cả hợp đồng lẫn lương thưởng các CLB trong và ngoài nước, đội tuyển quốc gia cộng lại hơn 10 năm cũng kiếm 50 tỷ tiền mặt từ 5-6 năm trước rồi... Sau đó ảnh có duyên mát tay đầu tư đất đai bất động sản lên giá toàn lãi gấp 5-6 lần. Tất cả tài sản làm ra đều công khai và đóng thuế nhà nước đàng hoàng, chứng từ đầy đủ ạ". Cô còn khoe khéo từng được ông xã Công Vinh cho đến 40 tỷ để tiêu vặt.

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Cả hai còn khiến dân mạng xuýt xoa ngưỡng mộ khi Công Vinh tặng Thủy Tiên 100 triệu nhân dịp sinh nhật - Ảnh: Internet

Cô còn cho biết thêm: “Ngày 28/7/2020 và 29/7/2020 chồng mình bán 2 miếng đất, 1 miếng 9 tỷ 500 triệu và 1 miếng 10 tỷ 100 triệu là tổng có 19 tỷ 600 triệu để mình yên tâm chuẩn bị sửa nhà. Tiền mình làm ra mình thoải mái cho chứ tiền chồng phải giữ lo gia đình không ảnh quýnh chế. Thật ra tháng 5/2020 chồng mình có bán được lô đất 12 tỷ mà lâu quá đổi điện thoại không có chứng cứ nên nói cho vui khỏi tính vô trong này. Đến giữa tháng 10/2020 mình mới đi miền Trung. Tháng 11/2020 ảnh lại chốt bán được thêm 1 căn bất động sản mua từ năm 2011 giá 13 tỷ nữa. Tổng 5 tháng ảnh cho mình 31 tỷ để yên tâm rồi. Bữa giờ lại cho mình lắt nhắt tiền bán đất lặt vặt mỗi lần 3-5 tỷ nữa tính ra cũng có hơn 40 tỷ để xài tiêu vặt á".

Mỹ nhân WAGs Việt nào từng dát 268 viên kim cương lên người, 'đỉnh' ngang cơ bà Phương Hằng? - Ảnh 3
Thủy Tiên khoe rằng tiền bán đất Công Vinh đều bảo khách chuyển vào tài khoản của cô - Ảnh: Internet

Ca sĩ Thủy Tiên còn cho biết mỗi lần ông xã bán đất đều dặn khách chuyển tiền vào tài khoản của vợ. Ngoài ra, Công Vinh từng nhiều lần tặng Thủy Tiên những món quà có giá trị. Như trong một dịp sinh nhật Công Vinh đã tặng vợ 100 triệu khiến khán giả xuýt xoa ngưỡng mộ.

Một cô nàng WAGs cũng có cuộc sống sang chảnh không kém cạnh và còn được ông xã hết mực cưng chiều đó chính là Quỳnh Anh - vợ cầu thủ Duy Mạnh. Cả hai đã tổ chức một đám cưới xa hoa vào tháng 2 năm ngoái. Ngoài ra cặp đôi còn chào đón một thiên thần chào đời trong niềm hạnh phúc tột cùng.

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Quỳnh Anh rất được ông xã cưng chiều - Ảnh: Internet

Vợ cầu thủ Duy Mạnh sinh năm 1996 là con gái rượu của ông Nguyễn Giang Đông - một vị doanh nhân giàu có ở Hà Nội và là cựu chủ tịch CLB bóng đá Sài Gòn. Trước khi lên xe hoa ngoài việc có tài trong lĩnh vực kinh doanh Quỳnh Anh còn sở hữu nhiều xế hộp đắt tiền và những món hàng hiệu. Ngày cưới, cô được mẹ tặng một sợi dây chuyền đính 286 viên kim cương có giá khoảng 800 triệu đồng.

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Cô từng được mẹ tặng dây chuyền kim cương trị giá 800 triệu - Ảnh: Internet

Sau khi kết hôn cô có cuộc sống khá viên mãn và thành công. Cô cho biết doanh thu công việc hàng tháng lên đến 2 tỷ đồng. Công việc bán hàng online thu về 240 triệu/tuần và khoảng 1,7 tỷ/tháng. Cô sở hữu nhiều chiếc túi đắt tiền từ các thương hiệu lớn trên thế giới.

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Quỳnh Anh rất thích sưu tầm đồ hiệu - Ảnh: Internet

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Cô sở hữu khá nhiều thương hiệu túi nổi tiếng trên thế giới - Ảnh: Chụp màn hình

Điều cô khiến mọi người ganh tị nhất đó chính là được ông xã cưng chiều hết mực. Được biết trong gia đình, chị của cô cũng kết hôn với cầu thủ Văn Quyết. Cả hai cũng thường chia sẻ những chuyến du lịch cùng nhau rất hạnh phúc.

Sau khi chứng kiến cuộc sống sang chảnh của các cô nàng vợ cầu thủ Việt, nhiều chị em chắc hẳn cũng trầm trồ ước gì mình cũng được như cô ấy!

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Từ khóa:   Việt Nam UAE tỷ số Việt Nam UAE Công Vinh - Thuỷ Tiên

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