Bà Phương Hằng khóc nức nở, Hoa hậu Phương Lê thương xót: 'Chị ấy một mình bảo vệ lý lẽ, bây giờ chỉ một mình khóc nhiều'

Mới đây, Hoa hậu Phương Lê tiếp tục có một bài viết khuấy đảo cộng đồng mạng khi công khai ủng hộ, an ủi bà Nguyễn Phương Hằng.

Hoa hậu Quý Bà Hòa Bình Thế Giới 2017 Phương Lê những ngày gần đây bất ngờ trở nên vô cùng "hot hit" trên mạng xã hội sau những clip, bài đăng nói lên suy nghĩ của mình về các vụ lùm xùm lớn của showbiz Việt. Hoa hậu Phương Lê - Ảnh Internet Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Hoa hậu đã chia sẻ một video của nữ đại gia Nguyễn Phương Hằng kèm những lời an ủi "có cánh" dành cho nữ đại gia. Cụ thể, khi chứng kiến bà Hằng khóc tức tưởi, Phương Lê cho biết bà không hề cô đơn vì có hàng triệu người ủng hộ.

Trong bài viết, Phương Lê chia sẻ đã theo dõi nữ đại gia ít nhiều nhưng không lên tiếng vì sợ "bị nói nhiều chuyện", nhưng vì hôm nay là ngoại lệ vì cô quá cảm động với nước mắt của bà Hằng. "Cũng theo dõi chị ít nhiều nhưng chưa bao giờ lên tiếng hay nhắc tới mắc công bị nói nhiều chuyện. Riêng hôm nay thật sự thấy đồng cảm với chị ở một góc cạnh khác, Phương Lê đã cảm động với nước mắt của chị ấy thấy chị khóc lúc đó thật sự chị quá cô đơn chạnh lòng lắm. Một nữ tướng được nhiều người ủng hộ, yêu mến vì quá giỏi giang, mạnh mẽ cũng có lúc cô đơn rơi nước mắt. Phụ nữ dẫu cứng rắn cỡ nào cũng sẽ có lúc buồn, lúc cảm thấy chỉ có một mình" - trích bài viết của Phương Lê.

Bài đăng của cô - Ảnh: Chụp màn hình Tiếp theo, cô cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho nữ đai gia vì dám đứng lên chiến đầu vì lẽ phải. Phụ nữ mạnh mẽ có thể khóc "bằng trái tim ấm" nhưng cũng sẽ rất nhanh "đứng lên với tinh thần thép". "Chị ấy có thể một mình lên tiếng bảo vệ lý lẽ, giành công bằng và vạch mặt những người giả dối mục đích vì cộng đồng, xã hội an yên không bị lừa. Đến bây giờ chỉ có một mình và khóc nhiều. PL ngưỡng mộ và thương chị với tình cảm của người phụ nữ dành cho nhau trong cuộc đời nãy. Có ra sao thì phụ nữ cũng phải maạnh mẽ, khóc bằng trái tim ấm nhưng đứng lên với tinh thần thép đúng chứ?" - trích bài viết của Phương Lê. Cuối bài, hoa hậu Phương Lê cũng gửi lời động viên và ủng hộ đến bà bà chủ Đại Nam. Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình Bài viết rất nhanh đã thu hút được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người cũng đồng cảm với bà Hằng vả tuyên bố ủng hộ cả hai người phụ nữ xinh đẹp. Phương Lê chia sẻ khoảnh khắc bà Hằng 'sụt sịt' trong sóng mạng - Ảnh: Internet Liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, trong một bài phỏng vấn gần đây của Youtuber, bà đã bật khóc nức nở, thậm chí cho biết có thể "đổ xăng lên người tự thiêu" vì cảm thấy dù bản thân không làm gì sai nhưng vẫn bị nhiều người chỉ trích.

Nghệ sĩ Hoài Linh đã có động thái khởi kiện bà Nguyễn Phương Hằng? Vài giờ trước, cộng đồng mạng được dịp xôn xao khi một đoạn tin nhắn được cho là của nghệ sĩ Hoài Linh nhắn tin với bên thứ ba nhờ làm đơn kiện bà Nguyễn Phương Hằng xuất hiện. Thực hư việc này ra sao?

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