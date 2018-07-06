Sau gần một tuần được đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội 1 (huyện Đông Anh, Hà Nội), gia đình quyết định đưa Bella (Đoàn Thúy Hà, sinh năm 1986, quê ở xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) vào viện tâm thần điều trị.

Sáng nay (6/7), trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Quảng, Phó giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội 1 cho biết hôm qua (5/7) cơ quan này đã làm thủ tục bàn giao, di lý hai mẹ con Đoàn Thúy Hà về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương.

Bella và con trai đã được đưa vào bệnh viện tâm thần - Ảnh: Internet

Để kiểm tra sức khỏe Bella toàn diện và đảm bảo sự an toàn cho đứa trẻ, gia đình đã quyết định đưa Bella vào bệnh viện tâm thần. Người thân của Bella cam kết sẽ chăm sóc, lo lắng cho đứa bé nếu phát hiện Bella có bệnh.

Được biết trong khoảng thời gian ở trung tâm, Bella luôn dùng một chiếc áo dạ để ôm ấp con trong thời tiết nóng bức khiến mọi người vô cùng lo lắng cho sức khỏe của đứa trẻ.

Liên quan đến vấn đề trên, phía Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương cho hay đã tiếp nhận mẹ con Đoàn Thúy Hà. Khi được đưa đến đây, bé Peter có dấu hiệu bị sốt nhẹ.

Khi được đưa đến Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương, bé Peter có dấu hiệu sốt nhẹ - Ảnh: Internet

Trong tối qua, gia đình đã đưa Bella vào bệnh viện tâm thần. Tuy nhiên, vì chưa có cơ sở để khẳng định Bella có bị tâm thần hay không nên đứa trẻ phải theo mẹ vào viện tâm thần để mẹ chăm sóc.

Như thông tin trước đó đã đưa, chiều ngày 30/6 vừa qua, trong lúc đẩy con đi dạo ở khu vực phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội), vì bị mọi người chửi, đánh nên Bella đã vào trụ sở Công an quận Hàng Trống để cầu cứu.

Xét thấy Bella có hoàn cảnh đặc biệt, không nơi nương tựa, có dấu hiệu thần kinh không ổn định lại mang theo con nhỏ nên đã cơ quan chức năng đưa hai mẹ con vào Trung tâm Bảo trợ xã hội 1 để được chăm sóc.

Hình ảnh mới nhất của mẹ con Bella tại trung tâm xã hội: Không cho ai lại gần vì 'muốn xem phải mua vé' Mặc dù được các cán bộ ở trung tâm bảo trợ xã hội hết lòng chăm sóc nhưng tính tình của Bella vẫn thay đổi thất thường. Bella thường đem giấu con trai trong góc khuất, che mặt lại vì cho rằng muốn xem mặt bé thì phải mua vé.

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