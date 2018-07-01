Bella tuyệt thực, không cho nhân viên chăm sóc con trai, đòi rời khỏi trung tâm bảo trợ

Xã hội 01/07/2018 12:42

Sau gần một ngày được đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội, Bella lại có những biểu hiện không bình thường. “Hot girl quỵt tiền” bắt đầu tuyệt thực, ngăn cản không cho bất kỳ ai lại gần con trai mình.

Như thông tin trước đó đã đưa, chiều (30/6) Bella và con trai được công an quận Hàng Trống (Hà Nội) đưa vào trung tâm Bảo trợ Xã hội 1 (Đông Anh, Hà Nội) để chăm sóc.

Khi mới vào đây, Bella tỏ ra rất hợp tác với trung tâm. Tuy nhiên chỉ vài giờ sau đó, “hot girl quỵt tiền” lại bắt đầu nói nhiều và nhanh như “bắn rap”. Bella không cho bất kỳ ai đụng vào con trai mình kể cả những cán bộ đến kiểm tra sức khỏe. Chưa dừng lại ở đó, người mẹ này còn tuyệt thực để được đưa con ra ngoài mặc dù các cán bộ ở đây đã ra sức thuyết phục, động viên.

Bella tuyệt thực, không cho nhân viên chăm sóc con trai, đòi rời khỏi trung tâm bảo trợ - Ảnh 1
Hình ảnh mới nhất của Bella - Ảnh: Facebook

Trao đổi với báo chí, đại diện trung tâm Bảo trợ Xã hội 1 cho biết sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng mẹ con Bella theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, trung tâm cũng kết hợp với một số cơ quan khác để giải quyết sự việc, đảm bảo sự an toàn cho đứa trẻ.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào ngày (30/6) vừa qua, Bella bị Công an quận Hoàn Kiếm mời về trụ sở làm việc. Nhận thấy Bella rơi vào trường hợp không có nơi cư trú ổn định, có biểu hiện tinh thần không bình thường lại có con nhỏ nên cơ quan chức năng đã đưa hai mẹ con đến trung tâm Bảo trợ Xã hội 1 ngay trong đêm.

Bella tuyệt thực, không cho nhân viên chăm sóc con trai, đòi rời khỏi trung tâm bảo trợ - Ảnh 2
Bella bị tố ngược đãi con trai - Ảnh: Facebook

Cách đây không lâu, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh Bella mang theo con trai lang thang trên đường. Điều đáng nói ở đây là trên người đứa trẻ có rất nhiều vết bầm tím. Suốt một ngày, mọi người chỉ nhìn thấy đứa trẻ được ăn hai lần, rất ít khi mở mắt, hoạt động.

Thấy vậy, mọi người mới đến gần với ý định giúp đỡ nhưng bị Bella dùng dao ngăn cản. Mới đây nhất, chị N.H.L, người từng đưa mẹ con Bella vào Sài Gòn chăm sóc đã liên lạc với luật sư để khởi tố Bella về hành vi vu khống mình và ngược đãi con ruột.

Ân nhân từng đưa mẹ con Bella vào Sài Gòn cưu mang quyết định khởi kiện ‘hot girl quỵt tiền’ để cứu đứa trẻ

Ân nhân từng đưa mẹ con Bella vào Sài Gòn cưu mang quyết định khởi kiện ‘hot girl quỵt tiền’ để cứu đứa trẻ

Chứng kiến cảnh bé Peter bị Bella đưa đi khắp nơi, hành hạ, chị N.H.L quyết định làm đơn khởi tố “hot girl quỵt tiền” vì tội vu khống và ngược đãi con ruột.

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