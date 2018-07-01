Ân nhân từng đưa mẹ con Bella vào Sài Gòn cưu mang quyết định khởi kiện ‘hot girl quỵt tiền’ để cứu đứa trẻ

Xã hội 01/07/2018 09:57

Chứng kiến cảnh bé Peter bị Bella đưa đi khắp nơi, hành hạ, chị N.H.L quyết định làm đơn khởi tố “hot girl quỵt tiền” vì tội vu khống và ngược đãi con ruột.

Với mục đích kêu gọi mọi người cùng thu thập bằng chứng, trên trang cá nhân, chị L. viết:

“TÔI QUYẾT ĐỊNH SẼ KHỞI KIỆN BELLA

Đã im lặng quá lâu sau lần giúp Bella lần trước và tự hứa với lòng sẽ không dây dưa với người như vậy nữa, đem công sức này đi giúp những đứa trẻ khác còn hơn.

Nhưng hôm nay thấy Bella đánh bé Peter ngay trên phố, thì tôi nghĩ mình không ngồi yên được nữa, không giả điếc được nữa.

Tôi và luật sư của mình đang trong quá trình thu thập mọi chứng cứ liên quan đến 2 việc:

1: Hành vi vu khống, xâm phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tôi.

2: Tố giác Bella Đoàn Thuý Hà có hành vi ngược đãi con ruột, không đủ điều kiện tinh thần và thể chất để nuôi dạy con.

Với đơn kiện và tố giác Bella, tôi đã có một số chứng cứ là tin nhắn xúc phạm tôi trong tay; nhưng chưa thu thập đủ các clip và bình luận vu khống tôi của Bella.

Tôi tha thiết nhờ mọi người cùng thu gom bằng chứng về hai việc trên và inbox cho tôi để quá trình thu thập diễn ra nhanh nhất, để tôi có thể khởi kiện ngay lập tức.

Lần này tôi sẽ không nhân nhượng cô ta nữa, một là cho cô ta lao lý, hai là tống cổ vào nhà thương điên.

Mong mọi người giúp!”.

Ân nhân từng đưa mẹ con Bella vào Sài Gòn cưu mang quyết định khởi kiện ‘hot girl quỵt tiền’ để cứu đứa trẻ - Ảnh 1

Ân nhân từng đưa mẹ con Bella vào Sài Gòn cưu mang quyết định khởi kiện ‘hot girl quỵt tiền’ để cứu đứa trẻ - Ảnh 2
Đoạn mail trao đổi giữa chị L. và luật sư về việc khởi kiện Bella - Ảnh: Facebook nhân vật

Sau khi được chia sẻ, thông tin này đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều đồng ý với hành động của chị L. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có người không đồng ý với việc khởi kiện Bella là vì:

"Theo mình nghĩ việc kiện 1 người có dấu hiệu thần kinh về việc xúc phạm nhân phẩm bạn là vô ích", chị B.H nói.

Trước đây chị N.H.L từng đưa mẹ con Bella vào Sài Gòn với ý định chăm sóc cho đứa trẻ. Tuy nhiên, sau đó Bella lại mang đứa trẻ đi, xin tiền và vu khống chị L. Sau đó, chị L. tuyên bố sẽ không quan tâm đến mẹ con Bella nữa.

Mới đây, vào ngày (30/6) trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh Bella bị Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) mời về trụ sở làm việc.

Khi đến trước cửa trụ sở Công an, Bella không chịu đưa con vào trong mà đứng cãi nhau với cán bộ. Lúc này, xung quanh có nhiều người đứng xem. Một số người không kiềm được bức xúc chửi bới Bella vì thương cho đứa trẻ.

Ân nhân từng đưa mẹ con Bella vào Sài Gòn cưu mang quyết định khởi kiện ‘hot girl quỵt tiền’ để cứu đứa trẻ - Ảnh 3
Hình ảnh Bella ở trụ sở công an tối qua - Ảnh: Internet

Trao đổi với một số cơ quan báo chí, lãnh đạo Công an phường Hàng Trống cho biết tại buổi làm việc Bella không chịu hợp tác và có biểu hiện tâm lý không bình thường. Vì vậy cơ quan này đã lập hồ sơ, chuyển hai mẹ con Bella tới Trung tâm bảo trợ xã hội thành phố ngay trong đêm.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, cập nhật tình hình sự việc.

Đoạn clip ghi lại hình ảnh Bella mắng chửi người đi đường muốn giúp đỡ đứa trẻ cách đây không lâu:

Đề nghị can thiệp vụ hotgirl tự xưng Bella bạo hành con đẻ

Đề nghị can thiệp vụ hotgirl tự xưng Bella bạo hành con đẻ

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam vừa có văn bản đề nghị Sở LĐ-TB&XH Hải Dương có biện pháp can thiệp, bảo vệ con đẻ của bà Đoàn Thúy Hà (tên gọi khác tự xưng là hot girl Bella), có dấu hiệu bị mẹ bạo hành.

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Từ khóa:   bella và con trai hot girl Bella

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