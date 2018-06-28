Chứng kiến con trai Bella đói lả, người đầy vết bầm, dân mạng van nài: ‘Cha đứa trẻ xin hãy xuất hiện’

Sau khi được phát hiện trong bệnh viện, mới đây người dân lại nhìn thấy Bella và con trai trên đường phố. Điều đáng nói ở đây là trên người đứa bé có nhiều vết thâm tím, cả ngày gần như nằm bất động vì đói.

Sự việc được một người dùng Facebook có tên N.B.H chia sẻ trên trang cá nhân. Được biết, chị H. đã theo dõi mẹ con Bella suốt một ngày. Trong quá trình đó, chị nhìn thấy đứa trẻ được ăn không quá 2 lần, mắt thâm tím, người đói lả nằm bất động. Khi chị và bạn muốn kiểm tra đứa bé thì bị Bella mắng chửi, dùng dao hăm dọa.

Chị H. kể: “Hôm nay bé cứ thuỗn ra, không hiểu sao, không phản ứng, không cảm xúc, mắt thâm tím. Sợ bé đói lả hoặc bị não, không dám nghĩ nữa, định lao vào kiểm tra đứa bé nó cầm dao ra dọa”.

“Mọi người ra đây mà xem, con em đẻ ra, một cái bỉm nó còn không cho em vậy mà bây giờ bọn nó gọi đầu gấu ra ức hiếp mẹ con em. Con tao sinh ra mà tụi mày đi giành giật với tao à”, Bella mắng chửi khi có người định lại gần con mình.

Sau đó, Bella lại đẩy con đi khắp nơi. Đến khi trời tối đứa bé vẫn phải nằm trên xe đẩy cùng mẹ đi rong ruổi ngoài đường.

Hình ảnh mẹ con Bella được cư dân mạng chia sẻ - Ảnh: Facebook

Đoạn clip trên khiến cộng đồng mạng vừa bất bình vừa lo lắng cho đứa trẻ.

“Nhìn cảnh này thật sự rất xót xa, chỉ mong cha đứa trẻ xuất hiện đưa nó về nhà chăm sóc. Nó là trẻ con, có tội gì đâu. Như vậy thì có khác gì bạo hành trẻ em đâu, người ta điên nhưng người ta còn biết thương, chăm con. Còn con này chả biết nói gì luôn”, T.L bình luận.

Chứng kiến cảnh Bella mang con đi khắp nơi, nhiều người mong cha đứa trẻ xuất hiện và đưa bé về nuôi - Ảnh cắt từ clip

“Nếu làm mẹ mà hành hạ con mình như vậy, tốt hơn hết các cơ quan chức năng nên can thiệp và tách cháu bé ra khỏi người mẹ này đi, khổ thân”, R.B ý kiến. Chắc hẳn đây cũng là nguyện vọng của nhiều người khi theo dõi tình hình của Bella trong thời gian qua.

"Hotgirl ăn quỵt" Bella có dấu hiệu rối loạn tâm thần, can thiệp chậm sẽ nguy hại cho cháu bé Mới đây, dư luận xôn xao khi “hotgirl" tự xưng Bella (tên thật là Đoàn Thúy Hà) đã sinh con được khoảng 1 năm thường xuyên có những biểu hiện gây đe dọa sức khỏe và tính mạng của đứa trẻ. PV Báo An ninh Thủ đô đã có cuộc trò chuyện với luật sư Giang Hồng Thanh trao đổi xung quanh sự việc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chung-kien-con-trai-bella-doi-la-nguoi-day-vet-bam-dan-mang-van-nai-cha-dua-tre-xin-hay-xuat-hien-288218.html