Mới đây, chủ nhân Facebook có tên là G.L đã chia sẻ hình ảnh của Bella và con trai được cho là đang ở trong bệnh viện khiến nhiều người bức xúc, đặc biệt là các bà mẹ có con nhỏ. Bởi đứa trẻ được đưa vào bệnh viện trong tình trạng ốm yếu, người có nhiều vết bầm tím.

Sau khi im ắng một thời gian dài, hot girl Bella hay còn được gọi là “ hot girl quỵt tiền ” lại tiếp tục xuất hiện gây bão mạng xã hội.

Bella và con trai được phát hiện trong bệnh viện - Ảnh: Facebook

Cách đây không lâu, người ta nhìn thấy Bella bỏ con trai nằm lăn lóc dưới đất rồi đứng hút thuốc bên cạnh. Những hình ảnh này khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ. Nhiều người cho rằng Bella cần được tách khỏi đứa trẻ. Có như vậy, bé mới phát triển bình thường và khỏe mạnh.

“Sao không ai tước quyền làm mẹ của nó đi, trời ơi để nó hành hạ con như thế à”, M.K bức xúc.

“Cháu nhìn kháu khỉnh quá mà sao có người mẹ thần kinh vậy. Khác gì bạo lực trẻ em! Mong sao bé thoát được khỏi người phụ nữ điên khùng này. Có như vậy, bé mới sống và phát triển được”, L.O tức giận.

Câu chuyện về mẹ con Bella đang trở thành tâm điểm trên mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình

“Ôi nhìn thằng bé trông đáng yêu mà. Hy vọng có ai cưu mang em chứ như này tội lắm ấy. Hy vọng ba của đứa trẻ nhìn thấy tin này sẽ mang con về nuôi. Đừng để con phải lang thang đầu đường xó chợ nữa”, I.M xót xa.

“Chỉ mong bà mẹ cho nhà nào tử tế nhận nuôi, không thì gửi ở chùa cho các sư thầy chăm, chứ còn bé mà đã phải đi tha hương khắp nơi, nghĩ mà thấy tội”, B.G bình luận.

“Chắc mỗi lần thằng bé khóc là nó lại đấm đạp nên mới thế, nhìn mặt lấm lét sợ sệt của thằng bé đến là tội”, V. suy đoán.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, thông tin về sự việc.