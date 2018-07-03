Mong ước của Bella sau bao ngày bôn ba khắp nơi: Được đưa con trở về quê sinh sống

Trong những ngày được chăm sóc ở Phòng Bảo trợ xã hội (Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Nội), sức khỏe con trai đã phần nào được cải thiện, tinh thần Bella cũng dần ổn định, có thể tự chăm sóc con mình.

Hôm qua (2/7), trong buổi trao đổi với một số cơ quan báo chí, lãnh đạo Phòng Bảo trợ xã hội chia sẻ, hiện tại tình hình sức khỏe và tinh thần của “hot girl” Bella không có gì bất thường. Bella có thể tự chăm sóc và cho con trai ăn, nhờ vậy sức khỏe của cháu bé cũng dần ổn định và ngoan hơn bình thường.

Bella mang con đi khắp nơi khiến nhiều người bức xúc - Ảnh Internet

Sau 3 ngày được đưa vào trung tâm, Bella bày tỏ ước muốn được mang con về địa phương sinh sống.

Trước đó, nhiều cư dân mạng yêu cầu đưa Bella đi giám định tâm thần. Tuy nhiên, chỉ có các cơ quan chức năng mới có thẩm quyền làm điều này. Trung tâm bảo trợ xã hội không phải là cơ sở y tế nên không đủ điều kiện giám định tinh thần cho Bella.

Được biết, theo quy định thì mẹ con Bella chỉ được ở lại Phòng bảo trợ xã hội không quá một tháng. Chính vì vậy, Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Nội đang phối hợp với Sở Lao động Thương binh Xã hội Hải Dương để giải quyết trường hợp này.

Hình ảnh mẹ con Bella tại trụ sở công an vào ngày 29/6 - Ảnh: Internet

Như thông tin trước đó đã đưa, tối 29/6, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip livestream ghi lại cảnh Bella xuất hiện tại trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội). Lúc đó, Bella đang đẩy con đi dạo trên phố đi bộ Hồ Gươm thì bị một số người mắng chửi. Cô đã đưa con vào Công an quận Hoàn Kiếm trình báo, đề nghị được giúp đỡ.

Xét thấy đây là trường hợp không có nơi cư trú ổn định, tâm lý không bình thường lại mang theo con nhỏ nên Công an phường Hàng Trống đã lập hồ sơ, chuyển hai mẹ con đến Trung tâm bảo trợ xã hội thành phố tiếp nhận, xử lý ngay trong đêm.

Bella tuyệt thực, không cho nhân viên chăm sóc con trai, đòi rời khỏi trung tâm bảo trợ Sau gần một ngày được đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội, Bella lại có những biểu hiện không bình thường. “Hot girl quỵt tiền” bắt đầu tuyệt thực, ngăn cản không cho bất kỳ ai lại gần con trai mình.

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