Hình ảnh mới nhất của mẹ con Bella tại trung tâm xã hội: Không cho ai lại gần vì 'muốn xem phải mua vé'

Xã hội 04/07/2018 16:18

Mặc dù được các cán bộ ở trung tâm bảo trợ xã hội hết lòng chăm sóc nhưng tính tình của Bella vẫn thay đổi thất thường. Bella thường đem giấu con trai trong góc khuất, che mặt lại vì cho rằng muốn xem mặt bé thì phải mua vé.

Hôm nay (4/7), trao đổi với Saostar, ông Nguyễn Đức Vân, Trưởng phòng quản lý tiếp nhận, quản lý giáo dục dạy nghề (Trung tâm bảo trợ xã hội số 1) cho biết trong khoảng thời gian ở đây, tính tình của Bella thay đổi rất thất thường.

Hình ảnh mới nhất của mẹ con Bella tại trung tâm xã hội: Không cho ai lại gần vì 'muốn xem phải mua vé' - Ảnh 1
Con trai Bella vô cùng khỏe mạnh và dễ thương - Ảnh: Internet

Theo đó, trong ngày đầu tiên về trung tâm, Bella luôn tự nhận bản thân mình là ca sĩ và hát cho mọi người trong trung tâm nghe. Sau đó không lâu thái độ của Bella lại thay đổi, tính tình trở nên nóng nảy, dễ xúc động. Đôi lúc, Bella muốn giấu đi con trai của mình không cho bất kỳ ai lại gần. Bella cho rằng mọi người muốn nhìn bé thì phải mua vé, xếp hàng vì hai mẹ con cô là người nổi tiếng.

Ông Vân cho biết thêm, trung tâm luôn chú ý đến việc thăm khám sức khỏe của hai mẹ con Bella. Trong sinh hoạt thường ngày, Bella thường chủ động chăm sóc con, cán bộ trung tâm chỉ hỗ trợ pha sữa. Tuy nhiên, cũng có lúc Bella nổi nóng không cho mọi người đến gần con trai mình.

Hình ảnh mới nhất của mẹ con Bella tại trung tâm xã hội: Không cho ai lại gần vì 'muốn xem phải mua vé' - Ảnh 2
Bé Peter sắp tròn 1 tuổi, hiện đang tập đi - Ảnh: Internet

Những hình ảnh mới nhất của con trai Bella cho thấy bé khỏe mạnh và vô cùng dễ thương. Hiện tại bé được gần 1 tuổi, đang trong giai đoạn tập đi. Bella được sắp xếp ở chung với hai người phụ nữ khác. Khu vực đó luôn có người túc trực 24/24 và có camera quan sát để có thể xử lý kịp thời những tình huống bất ngờ.

Hôm qua (3/7), người thân của Bella đã đến trung tâm hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô và con trai. Người nhà cho biết trước đây họ không biết nhiều thông tin về Bella, nhờ có cơ quan chức năng tại Hà Nội mà họ mới tìm được cô.

Hình ảnh mới nhất của mẹ con Bella tại trung tâm xã hội: Không cho ai lại gần vì 'muốn xem phải mua vé' - Ảnh 3
Hình ảnh mới nhất của Bella ở trung tâm bảo trợ xã hội -  Ảnh: Internet

Như thông tin trước đó đã đưa, tối 30/6, Bella đến trụ sở Công an quận Hàng Trống (Hà Nội) nhờ giúp đỡ vì bị mọi người mắng chửi, xua đuổi khi đẩy con đi trên phố đi bộ Hồ Gươm.

Xét thấy Bella không có nơi cư trú lại có biểu hiện tâm lý bất thường nên công an đã đưa hai mẹ con đến trung tâm bảo trợ xã hội 1 (Hà Nội) để được chăm sóc.

 

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Trong những ngày được chăm sóc ở Phòng Bảo trợ xã hội (Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Nội), sức khỏe con trai đã phần nào được cải thiện, tinh thần Bella cũng dần ổn định, có thể tự chăm sóc con mình.

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