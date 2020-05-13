Em bé mới sinh bị bỏ rơi bên đường, tâm thư người mẹ để lại khiến ai nấy xót xa

Xã hội 13/05/2020 15:36

Phát hiện bé gái bị bỏ rơi, người dân lập tức đưa bé về nhà, xin sữa cho bú, đồng thời báo cáo sự việc cho chính quyền địa phương.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một bé gái bị bỏ rơi bên đường khiến nhiều người xót xa. 

Theo thông tin chia sẻ, bé gái này khoảng 1 tuần tuổi, nặng 3,2 kg, chưa rụng rốn, bị bỏ rơi tại Thái Nguyên. Em bé được quấn nhiều khăn và tã lót. Người mẹ để lại một ít tiền cùng lá thư với những dòng chữ nguệch ngoạc: "Vì hoàn cảnh khó khăn không thể nuôi được cháu. Mong mọi người hãy cưu mang cháu giúp tôi".

Ngay sau khi phát hiện em bé, một người dân địa phương đã mang bé về nhà, xin sữa cho bú, đồng thời báo cho chính quyền chờ xử lý.

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Em bé bị bỏ rơi giữa đường khiến nhiều người xót xa - Ảnh: FB

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Em bé được người dân cưu mang, xin sữa cho bú - Ảnh: FB
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Tâm thư người mẹ để lại - Ảnh: FB

Cách đây ít ngày, tại xã Trường Tây (huyện Hòa Thành, Tây Ninh) cũng xảy ra trường hợp bé gái bị bỏ rơi khiến nhiều người xót xa.

Khoảng 18 giờ ngày 1/5, người dân xã Trường Tây nghe thấy tiếng khóc của trẻ con ở trong khu nghĩa địa nên đi kiểm tra và phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi.

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Phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi, kiến bu cắn khắp người khiến ai nấy xót xa - Ảnh: FB

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Bé gái vẫn còn nguyên dây rốn - Ảnh: FB

Bé gái vẫn còn nguyên dây rốn, nặng khoảng hơn 3 kg, bị kiến bu cắn sưng tấy người. Mọi người nhanh chóng đưa bé gái này vào nhà, tắm rửa rồi đưa bé đến Trạm Y tế xã Trường Tây để nhân viên y tế chăm sóc. Hiện vụ việc đang tiếp tục được xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong khu nghĩa địa, kiến bu cắn khắp người

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong khu nghĩa địa, kiến bu cắn khắp người

Phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi, người dân lập tức đưa bé gái này đến trạm y tế thăm khám, đồng thời báo cho chính quyền địa phương.

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