Đôi nam nữ 'mây mưa' trên bãi biển, liên tục phát ra âm thanh nhạy cảm khiến người xung quanh đỏ mặt

Xã hội 09/07/2019 15:42

Hành động phản cảm nơi công cộng của đôi nam nữ khiến nhiều khách du lịch quanh đó chịu không nổi phải bỏ đi.

Hè đến là lúc các bãi biển thu hút đông đảo khách du lịch tới nghỉ dưỡng. Nhưng sẽ ra sao nếu kỳ nghỉ vui vẻ bị phá hỏng bởi hành động phản cảm nơi công cộng như trong trường hợp dưới đây?

Mới đây, một cư dân mạng đã chia sẻ lên nhóm kín Facebook nói rằng anh gặp trải nghiệm hết sức kinh hoàng khi đi biển khiến ai nấy bất bình.

Theo hình ảnh trong đoạn clip được cư dân mạng này đăng tải, đôi nam nữ dựng lều ở một góc khuất gần bãi biển, cạnh đó còn có một chiếc thuyền đánh cá của người dân. 

Lợi dụng chiếc lều kín, họ đã vào trong và thản nhiên "mây mưa" nơi công cộng giữa ban ngày. Điều đáng nói là chiếc lều khá mỏng, lại bị ánh sáng soi vào nên người ngoài vẫn biết rõ bên trong đang làm gì. Chưa dừng lại ở đó, cặp đôi còn liên tục phát ra những âm thanh nhạy cảm khiến mọi người xung quanh cùng xấu hổ và khó chịu. Rất nhiều người vì không chịu được hành động phản cảm này nên đã rời đi.

hanh dong phan cam

Hành động phản cảm nơi công cộng này được cho là xảy ra ở Hong Kong - Ảnh: FB

Người quay lại đoạn clip này đã bày tỏ sự phẫn nộ trên Facebook: "Vừa ra ngoài đi dạo buổi sáng đã thấy cảnh này. Tôi không dám tin vào mắt mình. Họ đang làm cái gì vậy? Họ chắc phải biết rõ xung quanh có rất nhiều người chứ. Chuyến du lịch của tôi đã bị phá hỏng như thế đó".

Đoạn clip cặp đôi "mây mưa" nơi công cộng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và nhận về hàng loạt bình luận phẫn nộ. 

"Bị đứt dây thần kinh xấu hổ hả trời"; "Thật không hiểu nổi mấy người này nghĩ gì"; "Trên bãi biển còn có nhiều trẻ con nữa chứ. Nỡ lòng nào 'đầu độc' chúng như vậy"..., dân mạng bình luận.

Đôi nam nữ 'mây mưa' nơi công cộng, khi rời đi còn bỏ lại thứ gây sốc

Đôi nam nữ 'mây mưa' nơi công cộng, khi rời đi còn bỏ lại thứ gây sốc

Sau khi thản nhiên quan hệ tình dục nơi công cộng, cặp đôi bỏ đi để lại thứ gây sốc khiến người xung quanh phẫn nộ.

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