Diễn biến MỚI trong vụ vợ chồng giáo viên bị sát hại gây rúng động ở Bắc Ninh

Xã hội 02/01/2023 16:45

Vào ngày 2/1, Cơ quan điều tra đã có thông tin mới đối với Vũ Đăng Mạnh (SN 1999), kẻ sát hại vợ chồng giáo viên ở Bắc Ninh nhằm ngăn cản đám cưới của bạn gái cũ.

Theo thông tin từ VTC News, vào ngày 2/1, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Vũ Đăng Mạnh (SN 1999, trú xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) về tội "Giết người". Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh phê chuẩn.

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Vũ Đăng Mạnh - Ảnh: VTC News

Lúc 2h40 ngày 30/12/2022, Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo của người dân về việc gia đình ông N.T.G (SN 1969, trú tại xóm Ngòi, xã Mão Điền, huyện ThuậnThành) bị một nam thanh niên đột nhập vào nhà, dùng hung khí đâm tử vong ông N.T.G và gây thương tích cho bà N.T.H (SN 1969, vợ ông G.). Sau khi gây án, nghi phạm bỏ trốn.

Xác định đây là vụ việc có dấu hiệu tội phạm “Giết người" đặc biệt nghiêm trọng, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo, huy động nhiều lực lượng, chủ công là Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an huyện Thuận Thành... tham gia phá án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đánh giá chứng cứ tại hiện trường, sàng lọc nghi phạm, cơ quan điều tra xác định Vũ Đăng Mạnh (SN 1999, trú tại Xóm Ngòi, xã Mão Điền, huyện Thuận Thành (gần nhà nạn nhân) là nghi phạm gây án.

Cơ quan điều tra đã tác động người thân vận động Vũ Đăng Mạnh ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Đến 18h cùng ngày, biết không thể trốn tránh được sự điều tra của cơ quan công an, Mạnh đã đến Công an xã Mão Điền đầu thú.

Diễn biến MỚI trong vụ vợ chồng giáo viên bị sát hại gây rúng động ở Bắc Ninh - Ảnh 2
Vũ Đăng Mạnh tại cơ quan Công an Bắc Ninh - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, tại cơ quan công an, Mạnh khai nhận bản thân và chị V.T.S. (23 tuổi, cùng xã) có quan hệ tình cảm nhưng không được gia đình chị này đồng ý. Đến tháng 9-2022, Vũ Đăng Mạnh phát hiện chị S. chuẩn bị kết hôn với N.T.T. (24 tuổi) - con của vợ chồng giáo viên.

Do vậy, Mạnh nảy sinh ý định giết vợ chồng giáo viên để ngăn cản đám cưới giữa S. và T.. Khoảng 23h ngày 29-12, Mạnh mặc áo len dài tay, khoác áo gió màu đen có mũ trùm đầu, đeo khẩu trang, mặc quần gió sọc trắng, đi giày thể thao và mang găng tay ni lông kèm một con dao bầu loại nhỏ đến nhà ông G..

Phát hiện ô thoáng tầng 3, nghi phạm trèo lên trên theo dây chống sét. Sau đó, Mạnh cởi giày, để trong nhà tắm, tránh gây chú ý. Khoảng 2h ngày 30-12, Mạnh lẻn xuống phòng ngủ tầng 2 và dùng dao sát hại hai ông bà. Vết thương quá nặng khiến ông G. tử vong tại chỗ, còn bà H. chạy được ra ngoài tri hô và được bà con đưa đi cấp cứu.

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Vào ngày 2/1/2023, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy ông N.T.G. (SN 1969) có 12 vết thương, tập trung ở vùng cổ, ngực, bụng, còn bà N.T.H. (SN 1969) bị 2 vết đâm, một trong số đó nằm ở sát tim.

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