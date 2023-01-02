Sức khỏe hiện tại của bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông sâu 35m ở Đồng Tháp: Tiên lượng rất xấu

Xã hội 02/01/2023 15:38

Vào chiều ngày 2/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu đã thông tin về tình hình sức khỏe hiện tại của bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông sâu 35m.

Theo thông tin từ VTC News, liên quan vụ bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông sâu 35m, vào chiều 2/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu cho biết, phương pháp cứu hộ hiện nay là làm giảm áp lực, ma sát để cẩu trụ bê tông lên rồi cứu hộ bước 2. Hiện tại, lực lượng cứu hộ có trên 200 người đang nỗ lực ngày đêm để cứu cháu bé.

Sức khỏe hiện tại của bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông sâu 35m ở Đồng Tháp: Tiên lượng rất xấu - Ảnh 1
Hiện trường giải cứu bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp - Ảnh: VTC News

Về trình trạng cháu bé, ông Bửu cho hay đang tập trung vào công tác cứu hộ để nhanh chóng đưa trụ bê tông lên khỏi mặt đất; chưa thăm dò trong lòng ống. Địa phương đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án hỗ trợ cho cháu bé và gia đình.

“Đây là tình huống em bé rơi trong lòng ống hẹp ở độ sâu dự kiến khoảng 35m. Với độ sâu như vậy em bé có thể bị đa chấn thương. Sẽ không đảm bảo thông khí. Trong điều kiện lạnh mà không được ăn uống thì tiên lượng rất xấu. Địa phương cũng có phương án cấp cứu tại hiện trường. Mức độ xấu hơn thì cũng đã có phương án để khi cứu hộ, chúng ta sẵn sàn phương án hỗ trợ cho bé, hỗ trợ gia đình tốt nhất”, ông Đoàn Tấn Bửu thông tin.

Sức khỏe hiện tại của bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông sâu 35m ở Đồng Tháp: Tiên lượng rất xấu - Ảnh 2
Sang ngày thứ 2, lực lượng chức năng tiếp tục làm việc không ngừng nghỉ với hi vọng đưa cháu bé ra ngoài nhanh nhất cso thể - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Trước đó, theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vào khoảng 11h30 ngày 31/12/2022, bé Thái Lý Hạo Nam cùng 3 người bạn vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi để nhặt sắt. Không may, bé Nam rơi lọt xuống trụ bê tông rỗng ruột bên trong, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m.

Theo cơ quan chức năng, việc giải cứu bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông gặp khó khăn do miệng trụ bê tông quá nhỏ, chỉ 25cm, nhân viên cứu nạn không thể thả dây để leo xuống, đồng thời việc mở rộng hố mất nhiều thời gian, gây khó khăn cho việc giải cứu nạn nhân.

Sau hơn 48h, công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra.

Vụ bé trai 10 tuổi lọt hố ở Đồng Tháp sâu 35m: Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương giải cứu nạn nhân

Vụ bé trai 10 tuổi lọt hố ở Đồng Tháp sâu 35m: Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương giải cứu nạn nhân

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương huy động chuyên gia, chỉ đạo lực lượng có kinh nghiệm tích cực hỗ trợ giải cứu bé trai 10 tuổi.

Xem thêm
Từ khóa:   Bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông Bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông sâu 35m Bé trai lọt xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp tin nóng sức khỏe Bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông

TIN MỚI NHẤT

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 21 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 51 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 1 giờ 21 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 2 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 2 giờ 36 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Tâm sự gia đình 2 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?