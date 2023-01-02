Sức khỏe hiện tại của bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông sâu 35m ở Đồng Tháp: Tiên lượng rất xấu

Vào chiều ngày 2/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu đã thông tin về tình hình sức khỏe hiện tại của bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông sâu 35m.

Theo thông tin từ VTC News, liên quan vụ bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông sâu 35m, vào chiều 2/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu cho biết, phương pháp cứu hộ hiện nay là làm giảm áp lực, ma sát để cẩu trụ bê tông lên rồi cứu hộ bước 2. Hiện tại, lực lượng cứu hộ có trên 200 người đang nỗ lực ngày đêm để cứu cháu bé. Hiện trường giải cứu bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp - Ảnh: VTC News Về trình trạng cháu bé, ông Bửu cho hay đang tập trung vào công tác cứu hộ để nhanh chóng đưa trụ bê tông lên khỏi mặt đất; chưa thăm dò trong lòng ống. Địa phương đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án hỗ trợ cho cháu bé và gia đình.

“Đây là tình huống em bé rơi trong lòng ống hẹp ở độ sâu dự kiến khoảng 35m. Với độ sâu như vậy em bé có thể bị đa chấn thương. Sẽ không đảm bảo thông khí. Trong điều kiện lạnh mà không được ăn uống thì tiên lượng rất xấu. Địa phương cũng có phương án cấp cứu tại hiện trường. Mức độ xấu hơn thì cũng đã có phương án để khi cứu hộ, chúng ta sẵn sàn phương án hỗ trợ cho bé, hỗ trợ gia đình tốt nhất”, ông Đoàn Tấn Bửu thông tin. Sang ngày thứ 2, lực lượng chức năng tiếp tục làm việc không ngừng nghỉ với hi vọng đưa cháu bé ra ngoài nhanh nhất cso thể - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống Trước đó, theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vào khoảng 11h30 ngày 31/12/2022, bé Thái Lý Hạo Nam cùng 3 người bạn vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi để nhặt sắt. Không may, bé Nam rơi lọt xuống trụ bê tông rỗng ruột bên trong, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m.

Theo cơ quan chức năng, việc giải cứu bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông gặp khó khăn do miệng trụ bê tông quá nhỏ, chỉ 25cm, nhân viên cứu nạn không thể thả dây để leo xuống, đồng thời việc mở rộng hố mất nhiều thời gian, gây khó khăn cho việc giải cứu nạn nhân. Sau hơn 48h, công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra.

Vụ bé trai 10 tuổi lọt hố ở Đồng Tháp sâu 35m: Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương giải cứu nạn nhân Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương huy động chuyên gia, chỉ đạo lực lượng có kinh nghiệm tích cực hỗ trợ giải cứu bé trai 10 tuổi.

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