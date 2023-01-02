Hoàn cảnh gia đình bé trai rơi xuống trụ bê tông 35m: cha mẹ khó khăn, phải làm thuê trả nợ, xót xa từng giây chờ con

Xã hội 02/01/2023 14:22

Được biết, bé trai cùng các bạn trong xóm vào công trình nhặt sắt thì không may rơi xuống trụ bê tông rỗng, đã đóng sâu 35m.

Theo VietNamNet, suốt đêm 1/1, người dân địa phương và thân nhân của bé Hạo Nam túc trực phía bên ngoài hiện trường giải cứu. Anh Thái Văn Tấn Tài (cha bé Hạo Nam) cả đêm qua không ngủ. Khi ai hỏi về tình trạng của con trai, người đàn ông này không kìm nén nổi sự xúc động mạnh.

Gương mặt anh thất thần, phờ phạc, mắt liên tục hướng về phía khu vực cứu hộ. Trước đó, anh Tài từng chia sẻ, bé Nam thường chơi quanh xóm. Lúc nghe tin con trai rơi xuống trụ bê tông, anh Tài hốt hoảng chạy lại hiện trường chỉ nghe tiếng con kêu cứu dưới hố. Khoảng 10 phút sau, anh không nghe tiếng gì nữa.

Hoàn cảnh gia đình bé trai rơi xuống trụ bê tông 35m: cha mẹ khó khăn, phải làm thuê trả nợ, xót xa từng giây chờ con - Ảnh 1
 Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đến thăm hỏi, động viên gia đình bé Nam. Ảnh: VietNamNet

Chị Nguyễn Thị Mỹ Linh (sinh năm 1989) vì không kìm nén nổi sự cố xảy ra với con mình nên đã nhiều lần ngất đi. Hiện đã được can thiệp y tế kịp thời và đưa về nhà.

Hoàn cảnh gia đình bé trai rơi xuống trụ bê tông 35m: cha mẹ khó khăn, phải làm thuê trả nợ, xót xa từng giây chờ con - Ảnh 2
Cha bé với gương mặt thất thần. Ảnh: VietNamNet

Được biết anh Tài - chị Linh lấy nhau sinh được 1 trai 1 gái. Bé gái mới hơn 1 tuổi, chị Linh chủ yếu ở nhà nội trợ chăm con. Trước đây vợ chồng anh Tài có 1.000m2 đất chuyên để trồng ớt, nhưng mùa vụ thất bát, trồng ớt không được, gia đình rơi vào cảnh nợ nần. Anh Tài phải đi làm thuê kiếm tiền trang trải. Bé Hạo Nam hiện đang học lớp 5 trường tiểu học ở xã.

Hoàn cảnh gia đình bé trai rơi xuống trụ bê tông 35m: cha mẹ khó khăn, phải làm thuê trả nợ, xót xa từng giây chờ con - Ảnh 3
Mẹ em nhiều lần ngất tại hiện trường. Ảnh: Thanh Niên

Hiện tại, công tác cứu hộ được đẩy mạnh, theo Zing News, thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện chỉ đạo các cơ quan tập trung cứu nạn, khắc phục hậu quả sự cố tại công trường dự án cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp).

Hoàn cảnh gia đình bé trai rơi xuống trụ bê tông 35m: cha mẹ khó khăn, phải làm thuê trả nợ, xót xa từng giây chờ con - Ảnh 4
 

 

Hoàn cảnh gia đình bé trai rơi xuống trụ bê tông 35m: cha mẹ khó khăn, phải làm thuê trả nợ, xót xa từng giây chờ con - Ảnh 5
Nỗ lực cứu cháu bé khỏi trụ bê tông sâu 35m. Ảnh: Thanh Niên

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND Đồng Tháp chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp với Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huy động lực lượng, phương tiện cần thiết để tập trung cứu nạn kịp thời, bảo đảm yêu cầu nhanh nhất, hiệu quả nhất; kịp thời thăm hỏi, động viên gia đình người bị nạn.

Sáng 2/1, hàng chục người trong đội cứu hộ tiếp tục thực hiện công tác cứu nạn đối với bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi, ngụ xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp). Tuy nhiên, thay vì tiếp tục khoan cọc nhồi, các lực lượng dùng máy khoan đất để nới rộng vùng cát xung quanh trụ bê tông.

Ông Lê Hoàng Bảo, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp, cho biết đây là bước đi thận trọng của lực lượng chức năng trong công tác cứu nạn, để tránh phát sinh tình huống xấu.

"Tối hôm qua, chúng tôi ghi nhận một số phát sinh không thuận lợi trong quá trình sử dụng dàn khoan cọc nhồi gần trụ bê tông, khiến trụ bê tông bị lệch nhẹ. Sau đó, chúng tôi quyết định tạm ngừng công tác cứu nạn trong thời gian ngắn để tiếp tục bàn bạc phương án", ông Bảo nói.

"Việc cứu nạn tiếp diễn đến sáng nay. Phương án cứu nạn vẫn thực hiện như kế hoạch ban đầu, đó là làm loãng địa chất xung quanh để cân nhắc nhổ trụ bê tông", ông Bảo cho biết thêm.

 

Bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông sâu 35m: thời gian quá gấp, dự tính nhổ cột cứu bé

Bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông sâu 35m: thời gian quá gấp, dự tính nhổ cột cứu bé

Cơ quan chức năng đang cố gắng hết sức để có thể cứu bé trai thoát khỏi hố sâu đã không may rơi xuống, với hi vọng ‘còn nước còn tát’.

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