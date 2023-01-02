Hiện tại, vợ ông G. là bà N.T.H. (SN 1969, giáo viên trường Tiểu học Mão Điền 2) vẫn đang được các y bác sỹ tích cực cứu chữa. Bệnh nhân này bị hai vết đâm, một trong số đó nằm ở sát tim.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, liên quan đến vụ án mạng ở xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, chính quyền địa phương và gia đình nạn nhân đã tổ chức tang lễ cho ông N.T.G. (SN 1969, giáo viên trường Trung học Cơ sở Mão Điền).

Theo cơ quan chức năng, Vũ Đăng Mạnh (SN 1999, trú xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) và chị V.T.S. (SN 1999) học cùng cấp 3 và có quan hệ yêu đương. Tuy nhiên, bố mẹ chị S. không chấp thuận mối quan hệ này, đồng thời, họ đã mai mối cho S. cưới anh N.T.T. (SN 1998, con của vợ chồng giáo viên).

Khoảng đầu tháng 12/2022, chị S. tâm sự với bạn trai cũ về việc không yêu anh T. nhưng vì gia đình đã sắp xếp nên đành phải chấp nhận kết hôn. Sau đó, Mạnh nghĩ cách ngăn cản đám cưới diễn ra bằng việc sát hại bố mẹ của T.

Gây án xong, Mạnh rời hiện trường. Ngày hôm sau, Mạnh vẫn đi làm bình thường. - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào khoảng 23h ngày 29/12/2022, Mạnh mang theo con dao bầu, giấu trong túi áo khoác, cầm theo 4 găng tay nilon, đi bộ sang nhà ông G. (Bố chồng sắp cưới của chị S.). Sau đó, Mạnh trèo tường, bám vào dây chống sét leo lên tầng 3 của ngôi nhà. Từ ô thoáng của nhà vệ sinh tầng 3, Mạnh đột nhập được vào trong nhà ông G.

Để tránh bị phát hiện, Mạnh cởi giầy, rồi đeo găng tay, dùng đèn pin điện thoại đi đến từng phòng nhà ông G. để xem xét. Đến khoảng 2h ngày 30/12/2022, Mạnh đi vào phòng ngủ của ông G. thì bị bà H. phát hiện, tri hô "cướp". Ngay lập tức, Mạnh dùng dao đâm 2 nhát vào bụng của bà H. Người phụ nữ kịp bỏ chạy xuống tầng 1, sau đó Mạnh dùng dao tiếp tục đâm nhiều nhát vào người ông G.

Ông G. chống cự, giật dao của đối tượng thì bị Mạnh đâm thêm nhiều nhát, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, Mạnh rời hiện trường. Trên đường bỏ đi, bị can vứt con dao gây án xuống giếng của thôn rồi về nhà tắm rửa, thay quần áo, đi ngủ. Ngày hôm sau, Mạnh vẫn đi làm bình thường. Đến 17h45, đối tượng được gia đình vận động, thuyết phục nên đã đến trụ sở công an để đầu thú.