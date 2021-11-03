Dạy học trực tiếp trong khu cách li với chủ trương 'Tạm dừng đến trường nhưng không ngừng học'

Xã hội 03/11/2021 08:30

Để đảm bảo chương trình học tập của học sinh không bị gián đoạn, Phòng GD&ĐT huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình đã quyết định tổ chức dạy học trực tiếp trong khu cách li tập trung COVID-19.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, ngày 2/11, ông Hoàng Văn Phúc - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Tuyên Hoá cho biết, trước đó, tại Trường Tiểu học Sơn Hoá có 29 học sinh lớp 1 và 5 giáo viên là F1 phải đi cách li tập trung. Nhận thấy cơ sở vật chất khu cách li khá phù hợp cho việc dạy và học, Phòng GD&ĐT đã xin ý kiến của Ban phòng chống COVID-19 của huyện và Sở GD&ĐT Quảng Bình về việc tổ chức dạy học trực tiếp ngay trong khu cách li.

Qua đó, ngày 1/10, Phòng GD&ĐT huyện Tuyên Hoá chỉ đạo Trường Tiểu học Sơn Hoá vận chuyển bàn ghế, đồ dùng học tập đến khu cách li để ngày 3/11 bắt đầu  tổ chức dạy học. Lớp học sẽ được chia thành 2 ca, mỗi học sinh 1 bàn và cách nhau 2m. Bên cạnh, nhà trường cũng lắp thêm hệ thống wifi, chuẩn bị phòng để các giáo viên bộ môn đi cách li tập trung dạy online cho học sinh đang ở nhà, đảm bảo chủ trương “Tạm dừng đến trường nhưng không ngừng học”.

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Cô giáo chăm sóc giấc ngủ cho học sinh trong khu cách li tập trung - Ảnh: Tiền Phong

Theo ông Phúc, việc tổ chức dạy học trong khu cách li tập trung sẽ rất tốt cho tâm lí giáo viên và học sinh, tránh được suy nghĩ bị cô lập, tránh sự nhàm chán trong 14 ngày cách li. Ông Phúc nói: “Cả lớp là F1 thì kiểu gì các giáo viên dạy lớp đó cũng F1, nên cô trò phải cùng nhau đi cách li. Nếu không tổ chức dạy học ở đó thì quá lãng phí thời gian mà lại không đảm bảo chương trình học tập của các cháu. Tôi tin lớp học này sẽ thành công và đảm bảo chất lượng”.

Đồng thời, ông Phúc khẳng định, nếu có nhiều lớp phải đi cách li tập trung, Phòng GD&ĐT huyện Tuyên Hoá vẫn có thể tổ chức dạy trực tiếp được. Phòng sẽ tham mưu trưng dụng các trường học làm khu cách li tập trung và giáo viên, học sinh ở đó vẫn dạy và học bình thường. “Sáng nay tôi lên thăm các giáo viên và học sinh trong khu cách li, khi nghe tin được dạy học trực tiếp luôn ở đó, ai cũng vui mừng, đặc biệt là các cháu rất hứng thú” - ông nói.

Ông Đặng Ngọc Tuấn - Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Bình cũng cho rằng, đây là một sáng kiến rất đáng khuyến khích. Ngoài việc đảm bảo chất lượng dạy và học, giáo viên, học sinh trong khu cách li cần quan tâm đặc biệt đến công tác phòng chống dịch, tránh lây nhiễm chéo.

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Vào ngày 2/11, trên cơ sở thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em, thành phố sẽ thực hiện dần từng bước cho học sinh trở lại trường.

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