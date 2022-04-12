Do thi thể mất đầu và nhiều bộ phận khác, lại đang phân hủy mạnh nên hiện chưa thể xác định được nhân thân.

Theo báo Người Lao động đưa tin, tối 11/4, Cơ quan CSĐT Công an TX La Gi (tỉnh Bình Thuận) vẫn đang tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ thi thể phân hủy trôi dạt vào bờ biển chưa rõ nhân thân.

Trước đó, chiều cùng ngày, người dân tắm biển tại khu vực xã Tân Phước, thị xã La Gi tá hỏa khi phát hiện thi thể người trôi dạt vào bờ. Đáng chú ý, thi thể được phát hiện đang phân hủy mạnh, cơ thể chỉ còn phần từ ngực xuống đầu gối, mất phần đầu, 2 tay và 2 cẳng chân nên rất khó nhận dạng. Ngay sau đó, người dân đã trình báo cơ quan chức năng để tiếp cận hiện trường.

Hiện trường phát hiện thi thể - Ảnh: báo Lao động

Theo báo Lao động, ngay khi nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an TX.La Gi đã đến hiện trường để điều tra vụ việc, rà soát có yếu tố tội phạm hay không. Đồng thời, trưng cầu giám định pháp y để thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, thu mẫu để xác định tuổi và các vấn đề về nhân thân. Đến tối cùng ngày, vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

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