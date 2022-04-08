Nam Định: Ám ảnh hiện trường vụ nổ lò hơi kinh hoàng khiến 1 phụ nữ tử vong, thi thể không còn nguyên vẹn

Xã hội 08/04/2022 14:13

Hiện trường vụ nổ tan hoang, các vật dụng bắn tung toé, phải mất nhiều giờ mới tìm được thi thể bà K.

Theo Vietnamplus đưa tin, ngày 8/4, lãnh đạo UBND xã Phương Định, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm một người tử vong.

Cụ thể, theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 7/4, tại cơ sở sơ làm rau câu của gia đình bà Huyền ở thôn Lộ Xuyên, xã Phương Định đã xảy ra vụ nổ lò hơi - dụng cụ sử dụng sơ chế, làm sạch, trắng rau câu bằng nước nóng khiến bà Khoa (người làm thuê, 58 tuổi, trú ở xã Phương Định) tử vong tại chỗ.

Nam Định: Ám ảnh hiện trường vụ nổ lò hơi kinh hoàng khiến 1 phụ nữ tử vong, thi thể không còn nguyên vẹn - Ảnh 1
Hiện trường kinh hoàng sau vụ nổ lò hơi - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

Theo thông tin của báo Đại Đoàn kết, sau khi vụ nổ xảy ra, phải mất một thời gian khá lâu những người có mặt mới tìm được bà Khoa trong tình trạng không còn đủ chân tay. Một người làm thuê khác tên Hường trong tình trạng bị nước lò hơi bắn vào mắt, không nhìn thấy gì.

Hiện trường vụ việc do người dân ghi lại thể hiện vụ nổ xảy ra trong một không gian rộng, có vườn, có ao; các đồ vật như nhà xưởng, bế chứa bị đánh sập, đổ nát, tan hoang; chiếc lò hơi sau khi phát nổ nằm ngã đỏ, bốc khói…

Nam Định: Ám ảnh hiện trường vụ nổ lò hơi kinh hoàng khiến 1 phụ nữ tử vong, thi thể không còn nguyên vẹn - Ảnh 2
Chiếc lò hơi bị bay ra xa khỏi hiện trường - Ảnh: Cắt từ clip

Tiếng nổ phát ra được người dân xung quanh mô tả “không khác gì tiếng nổ của mìn”.

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