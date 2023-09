Một khách sạn tại Hải Phòng phát hiện một vật lạ nghi là bom có khả năng kích nổ từ xa. Trước đó, chủ khách sạn nhiều lần nhận được tin nhắn đe dọa từ người lạ.

Theo Vietnam Net đưa tin, chiều ngày 1/4, Công an TP Hải Phòng đang điều tra vụ việc liên quan đến một khách sạn tên Bảo An, thuộc địa bàn xã An Tiến, huyện An Lão, Hải Phòng, nghi bị đặt bom kích nổ từ xa.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 23h45 ngày 26/3, theo đó, con trai chủ khách sạn - anh Tống Đức Trung (SN 1992) bất ngờ nhận được tin nhắn từ anh trai là Tống Anh Tuấn (40 tuổi) về việc có đối tượng đặt bom kích hoạt nổ từ xa tại khu vực khách sạn. Đây là khách sạn mà mẹ anh - bà Nguyễn Thị Dự (SN 1959) đang quản lý.

Anh Trung cùng nhân viên sau đó đã nhanh chóng kiểm tra tại khu vực khuôn viên nhà hàng Hàn Việt thuộc khách sạn và tìm thấy 1 vật hình trụ tròn, đường kính 5cm, chiều cao 7cm có hai đầu kim loại nhô ra được bọc trong chiếc tất màu đen (nghi là bom).

Khách sạn nơi phát hiện vật liệu nổ giống bom (Ảnh: Vietnamnet)

Dẫn tin từ Thanh Niên, sau khi phát hiện vật thể lạ, anh Trung đã trình báo Công an xã An Tiến và Công an H.An Lão. Trước đó, anh Tống Anh Tuấn đã 2 lần nhận được tin nhắn của kẻ lạ với nội dung đe dọa sẽ đặt vật liện nổ vào khách sạn Bảo An (vào các ngày 11/3 và 25/3).

Không những vậy, vào ngày 18/3, nhà hàng của khách sạn này từng bị một đối tượng ném pháo sáng vào gần khu vực cổng.

Hiện công an TP Hải Phòng đã tiến hành kiểm tra, rà soát hiện trường, thu giữ tang vật và tiến hành điều tra vụ việc. Hiện vật thể lạ được phát hiện ở khách sạn Bảo An đã được đưa đi giám định để làm rõ.

