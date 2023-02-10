Đã tìm thấy thi thể của bé gái 3 tuổi mất tích ở Bình Định sau 4 ngày tìm kiếm

Xã hội 10/02/2023 06:17

Thi thể bé N.K.D. 3 tuổi (thôn Kim Giao Nam, xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) được tìm thấy ở vùng biển cách nhà khoảng 120km.

Theo thông tin từ VTC News, vào chiều ngày 9/2, thông tin với VTC News ông Trần Minh Lâm- Chủ tịch UBND xã Hoài Hải (thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) cho biết, đã tìm thấy thi thể bé N.K.D. tại bờ biển xã Nhơn Lý (TP Quy Nhơn, Bình Định) cách nhà bé D. khoảng 120km.

Đã tìm thấy thi thể của bé gái 3 tuổi mất tích ở Bình Định sau 4 ngày tìm kiếm - Ảnh 1
Thi thể bé N.K.D. 3 tuổi được tìm thấy ở vùng biển cách nhà khoảng 120km - Ảnh: Báo Dân Việt

Ông Lê Minh Hùng, Phó đội trường Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Nhơn Lý cho biết, khoảng 17h20 nhận được tin báo từ ngư dân phát hiện thi thể một bé gái tại bãi biển khu du lịch Kỳ Co, cách 150m về hướng Đông Nam. Qua xác minh thì đúng là thi thể bé D.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình để lo hậu sự.

Đã tìm thấy thi thể của bé gái 3 tuổi mất tích ở Bình Định sau 4 ngày tìm kiếm - Ảnh 2
Đôi dép của bé N.K.D. được tìm thấy tại bờ biển gần nhà - Ảnh: VTC News
Đã tìm thấy thi thể của bé gái 3 tuổi mất tích ở Bình Định sau 4 ngày tìm kiếm - Ảnh 3
Người thân, người dân địa phương chờ tung tích của cháu bé trên bãi biển - Ảnh: Báo Dân Việt

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân Việt, vào chiều 5/2, sau khi tắm xong, cháu N. T.K.D, ở thôn Kim Giao Nam, xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định được bà nội để chơi ở ngoài sân một mình, bà vào nhà có việc.

 

Ít phút sau, bà nội cháu D quay trở ra thì không thấy cháu ở đâu. Người nhà và hàng xóm tìm kiếm nhưng không thấy.

Sau đó, gia đình phát hiện dép của D tại khu vực bờ biển gần nhà nên trình báo cơ quan chức năng. Chính quyền xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đã huy động lực lượng, thuê thợ lặn, ghe thuyền cùng gia đình, người dân tìm kiếm 4 ngày qua nhưng không thấy.

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