Cách đây không lâu, vụ con gái ngược đãi mẹ già 87 tuổi khiến dân mạng vô cùng phẫn nộ. Sau đó không lâu, bà cụ đã qua đời.

Trao đổi với báo chí, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Dương Thị Ngọc Mai (55 tuổi, ngụ ấp Sóc Triết, xã Cô Tô, huyện Tri Tôn) để tiếp tục điều tra hành vi ngược đãi người khác. Trước đó, bà Mai đã ngược đãi mẹ già là cụ bà Nguyễn Thị Lan (87 tuổi). Vào ngày 12/2, bà Lan đã qua đời.

Theo thông tin trên Người lao động, bà Mai làm nghề buôn bán nhỏ tại địa phương, là con thứ 4 trong gia đình có 6 anh em. Ban đầu tại cơ quan điều tra, bà Mai thừa nhận chỉ thực hiện hành vi sai trái của mình 1 lần như trong clip được chia sẻ trên mạng xã hội.

Đoạn clip bà Mai ngược đãi mẹ già từng khiến dư luận xôn xao - Ảnh cắt từ clip

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, người phụ nữ này thừa nhận đã thực hiện những hành động tương tự sau mỗi lần chăm sóc mẹ trước khi bà cụ qua đời.

Sau khi thu thập được những chứng cứ có liên quan khác, cơ quan chức năng đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài khoảng 3 phút ghi lại cảnh bà Mai vừa tắm vừa mắng chửi mẹ ruột của mình. Không chỉ dùng lời nói, người phụ nữ này thậm chí còn dùng tay đánh vào bụng, mặt mẹ mặc kệ nạn nhân khóc lóc van xin.

Thậm chí, đối tượng còn liên tục mắng mẹ mình “chết sớm đi” và dọa sẽ bóp cổ cụ Lan nếu bà vẫn tiếp tục khóc lóc.

Hà Nội: Xót cảnh cụ bà 86 tuổi đâm đơn kiện 2 con trai vì bất hiếu, ngược đãi mẹ già Dù đã 86 tuổi, bà cụ vẫn phải sống một cuộc đời khổ cực, bị hai con trai đối xử tệ bạc. Sau bao ngày chịu đựng, bà Xế đã mang đơn đi kiện 2 đứa con vì ngược đãi mẹ già.

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