Trong lúc mâu thuẫn, người con đã dùng dao sát hại bố ruột. Đối tượng này còn chém một hàng xóm trọng thương.

Trao đổi với báo chí, ông Trần Danh Sỹ, Chủ tịch UBND thị trấn Na Sầm (huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Theo đó, đối tượng Đàm Văn Đại (sinh năm 1972) đã sát hại bố ruột là ông Đàm Văn Bai (sinh năm 1945).

Cụ thể, vào khoảng 10 giờ 50 phút sáng 14/3, sau khi trở về nhà, giữa Đại và ông Bai xảy ra mâu thuẫn. Trong quá trình tranh cãi, Đại dùng dao cứa cổ bố. Chưa hết, đối tượng còn dùng dao chém trọng thương một người hàng xóm.

Trong lúc mâu thuẫn, Đại dùng dao cứa cổ bố ruột - Ảnh minh họa: Internet

Ngay khi nhận được tin báo từ người dân, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra vụ án mạng kinh hoàng này.

Được biết Đại là anh cả trong gia đình có 5 anh chị em. Đối tượng này đã có gia đình riêng và sống cạnh nhà bố mẹ. Theo thông tin trên Người đưa tin, Đại vốn có tiền sử nghiện ma túy, hiện đang cai nghiện tại nhà.

Nam thanh niên nghiện ma túy giết mẹ, chém bố và em bị thương

Cách đây không lâu, tại Hà Nội cũng vừa xảy ra vụ án con trai nghiện ma túy giết chết mẹ ruột, chém bố và em trai bị thương.

Cụ thể, vào chiều 6/2, đối tượng Nguyễn Văn Cảnh (27 tuổi) xảy ra mâu thuẫn với người thân tại nhà riêng ở thôn Liễu Trì, xã Mê Linh. Vào thời điểm xảy ra sự việc, bố, mẹ cùng em trai của Cảnh vào can ngăn thì bị đối tượng này dùng dao tấn công.

Nam thanh niên sát hại mẹ ruột, chém bố và em trai bị thương - Ảnh: Internet

Vụ việc khiến mẹ Cảnh là bà Bình (48 tuổi) tử vong, 2 người còn lại bị thương. Ngoài ra, một người phụ nữ hàng xóm đến giúp đỡ cũng bị Cảnh dùng dao gây thương tích.

Được biết Cảnh nghiện ma túy và có biểu hiện tâm lý bất thường.

Chân dung nghịch tử cầm dao chém bố mẹ ruột nguy kịch lúc rạng sáng Sau khi chém bố trọng thương, nam thanh niên này chém tiếp mẹ mình khi bà lao vào can ngăn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lang-son-nghich-tu-sat-hai-bo-ruot-da-man-trong-luc-mau-thuan-354001.html