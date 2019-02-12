Sau khi bị anh ruột dùng dao chém nhiều nhát, cô gái trẻ bị thương nặng, có nguy cơ bị sảy thai.

Vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 10/2, Trương Mạnh Tuấn (sinh năm 1987, trú xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) dùng dao đâm chết bố mình là ông T.C.H (sinh năm 1959) và chém trọng thương mẹ cùng em gái đang mang thai.

Người thân đau lòng trước cái chết bất ngờ của ông H. - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Tổ Quốc, mẹ của Tuấn là bà M.T.H (sinh năm 1963) gãy xương cẳng tay, gãy 2 đốt ngón tay số 4,5. Ngoài ra, bà H. cũng bị vỡ xương sọ não và một số vết thương phần mềm.

Về phần nạn nhân T.T.C.T (sinh năm 1996, em gái Tuấn) vẫn đang được các bác sĩ tích cực theo dõi, nạn nhân có nguy cơ bị sảy thai.

Lúc xảy ra sự việc, vợ của Tuấn bế con 3 tuổi chạy trốn. Tuấn lên xe ô tô bỏ chạy, đến khu vực Nam Cấm thì va vào cột điện ven đường rồi ngất xỉu. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt, khống chế Tuấn đưa về cơ quan điều tra.

Chân dung nghi can - Ảnh: Internet

Được biết gia đình Tuấn có hai anh em, em gái lấy chồng xa còn Tuấn thì ở nhà với bố mẹ. Mấy năm nay bố Tuấn bị tai biến.

Tại địa phương, Tuấn được biết đến là người hiền lành, học giỏi, tu chí làm ăn, hay làm từ thiện, hiện đang là Phó phòng kinh doanh của một ngân hàng có chi nhánh tại Cửa Lò.

Trao đổi với một số cơ quan báo chí, hàng xóm của gia đình Tuấn cho biết những ngày gần đây, vợ của Tuấn kể đối tượng này có biểu hiện bất thường.

Được biết vào ngày xảy ra sự việc, Tuấn có tham gia bữa tiệc liên hoan với một số người bạn, đến khi về nhà thì có biểu hiện không bình thường và gây án.

Phó phòng ngân hàng sát hại cha, chém mẹ và em gái mang bầu trọng thương rồi bỏ trốn Sau khi trở về từ buổi tiệc liên hoan, Tuấn dùng dao chém cha tử vong, mẹ và em gái đang mang bầu trọng thương rồi bỏ trốn.

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