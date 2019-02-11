Sau khi trở về từ buổi tiệc liên hoan, Tuấn dùng dao chém cha tử vong, mẹ và em gái đang mang bầu trọng thương rồi bỏ trốn.

Trao đổi với báo chí, Công an xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) xác nhận tại địa phương vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ 30 phút tối 10/2, người dân xóm Xuân Sơn nghe tiếng kêu cứu phát ra từ gia đình ông T.C.H (sinh năm 1959, xóm Xuân Sơn, xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

Cơ quan chức năng có mặt tại nhà Tuấn để tiến hành khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Internet

Khi mọi người chạy sang thì nhìn thấy đối tượng Trương Mạnh Tuấn (sinh năm 1987) đang cầm dao đe dọa những người xung quanh.

Bên trong căn nhà, ông H. bị chém nhiều nhát trên người dẫn đến tử vong. Trong khi đó bà M.T.H (sinh năm 1963) và người con gái (em gái của Tuấn) đang mang thai bị thương nặng với nhiều vết chém trên người.

Sau khi gây án, Tuấn lên xe bỏ trốn, gây tai nạn rồi bị công an bắt giữ - Ảnh: Internet

Sau khi gây án, Tuấn lái xe bỏ đi. Lúc này, hàng xóm nhanh chóng giúp đỡ đưa các nạn nhân đi cấp cứu và trình báo sự việc cho chính quyền địa phương.

Đến khoảng 4 giờ sáng nay (11/2), Công an huyện Nghi Lộc đã khống chế thành công và áp giải đối tượng về cơ quan điều tra để tiếp tục làm rõ vụ việc.

Được biết Tuấn đang làm Phó Phòng kinh doanh của một ngân hàng.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ Vietnamnet, Tuấn là người hiền lành, hòa đồng với hàng xóm. Khi xảy ra vụ việc, đối tượng có biểu hiện phê chất kích thích.

Hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường tại nhà đối tượng Trương Mạnh Tuấn để điều tra hành vi giết người.

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