Dù đã 86 tuổi, bà cụ vẫn phải sống một cuộc đời khổ cực, bị hai con trai đối xử tệ bạc. Sau bao ngày chịu đựng, bà Xế đã mang đơn đi kiện 2 đứa con vì ngược đãi mẹ già.

Nhiều ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cụ bà nằm bên ngoài vỉa hè phía trước nhà hai người con trai. Theo nội dung clip, hai người con trai của bà cụ không chỉ ngược đãi mẹ già mà còn đuổi bà ra khỏi nhà, chiếm hết đất đai, giữ luôn giấy tờ. Hoàn cảnh của bà cụ khiến nhiều người xót xa - Ảnh: FB Theo đó, người phụ nữ tội nghiệp trong câu chuyện nói trên là cụ Nguyễn Thị Xế (86 tuổi, trú tại xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Thông tin trên Thanh niên cho biết vợ chồng cụ Xế sinh được 2 con trai, 5 người con gái. Sau khi các con lập gia đình, vợ chồng cụ để lại căn nhà cũ cho ông N.V.T (49 tuổi, con trai lớn), vợ chồng cụ và người con thứ là ông N.V.Th (47 tuổi) mua một mảnh đất mới, dựng nhà ở chung.

Dù đã 86 tuổi nhưng cụ Xế vẫn phải sống trong ngôi nhà xập xệ - Ảnh: Internet Đến năm 2011, người con trai thứ xây nhà trên miếng đất ở bên cạnh để ra ở riêng còn bố mẹ già thì ở trong căn nhà cấp 4 xập xệ. Cũng theo nguồn tin trên, sau khi cụ Tiến (chồng cụ Xế) qua đời, bà ở một mình trong căn nhà không có chỗ tắm hay đi vệ sinh. Người con chỉ cho mẹ kéo vòi nước, dù trời nóng hay lạnh đều phải ra sân tắm rửa. Theo lời cụ Xế, đầu năm 2019, người con trai lớn muốn đập ngôi nhà của bà để dựng nhà mới gần chỗ em trai. Ngày xây nhà, ông T. đuổi bà ra khỏi nhà, người con trai thứ thấy vậy cũng bỏ mặc mẹ mình lang thang. Bà cụ cho biết, người con trai lớn đã giấu bà làm sổ đỏ, đứng tên đất. Khi bị ông T. đuổi đi, bà lang thang suốt 3 - 4 ngày liền, sau đó được con gái đón về chăm sóc.

Cụ Xế đã làm đơn kiện 2 người con trai để đòi lại nhà, đất - Ảnh: Internet Cụ Xế cũng kể thêm, trước đó cụ đã hai lần nhập viện, tưởng chừng như sắp chết nhưng hai người con trai chưa lần nào vào thăm. Người con trai lớn từng tuyên bố rằng cụ Xế muốn về nhà thì phải quỳ xin lỗi mới tha cho. Bà cụ nghẹn ngào chia sẻ trên Tổ Quốc: “Thằng T. còn bảo tôi muốn về nhà thì quỳ xin lỗi nó thì nó mới tha cho. Ngôi nhà đó là hai cụ thân sinh ra chồng tôi xây dựng. Tôi muốn đòi lại ngôi nhà để có chỗ hương khói, giỗ tết làm cơm, gọi các con về sum vầy, nhưng bây giờ nếu như không có mấy đứa con gái tôi còn chưa biết đi đâu”. Uất ức vì bị 2 người con bất hiếu ngược đãi, ngày 3/3/2020 cụ Xế đã nhờ các con gái làm đơn gửi chính quyền để xử lý 2 người con trai, lấy lại nhà, đất và cắt đứt quan hệ với 2 người này. Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với báo chí, đại diện UBND xã Xuân Thu xác nhận có tiếp nhận 2 lá đơn của cụ Xế. Hiện chính quyền xã đang kiểm tra, xác minh việc bà cụ bị ngược đãi. Về việc cụ muốn đòi lại đất thuộc thẩm quyền của huyện nên để huyện giải quyết.

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