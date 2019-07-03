Con dâu đánh mẹ chồng bầm mắt ở Bình Phước: Bị chửi bới đụng chạm tổ tiên gia đình nên bức xúc

Xã hội 03/07/2019 11:46

Liên quan đến vụ việc con dâu đánh mẹ chồng bầm mắt ở Bình Phước, mới đây người con dâu đã lên tiếng kể về nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn.

Nhiều ngày qua, dư luận cả nước xôn xao với vụ việc con dâu đánh mẹ chồng bầm mắt tại Bình Phước. Nhiều người chỉ trích hành vi ngang ngược này vì dù sao đi nữa mẹ chồng cũng là người bề trên, lại hết lòng chăm sóc gia đình con dâu nên không đáng bị đánh như vậy.

Sau nhiều ngày trốn về quê, chị N.T.T.T (32 tuổi) đã có cuộc trao đổi ngắn với báo chí và kể rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc. Theo đó, chị T. nhận sai vì đã đánh mẹ chồng. Tuy nhiên, chị cũng cho biết thêm, chị đã chịu đựng mẹ chồng trong một thời gian dài.

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Con dâu đánh mẹ chồng bầm mắt, bị thương khắp người - Ảnh: Internet

Theo đó, bà Đỗ Thị Tạo (65 tuổi, mẹ chồng chị T.) đi xem bói thì thầy bói nói chị T. cấu kết với người ngoài để hãm hại bà nên phải lấy nước tiểu hất ra ngoài để chị T. ngoan hơn. Chính vì vậy bà Tạo đã nhiều lần đi tiểu ra bô rồi hất sang nhà hàng xóm và con trai gần nhà.

Mặc dù hàng xóm nhiều lần nhắc nhở, chị T. cũng góp ý nhưng bà Tạo vẫn không dừng lại. Bình thường, giữa mẹ chồng nàng dâu cũng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên trong lần tranh cãi vừa rồi, khi chị T. nhắc bà Tạo về việc đổ nước tiểu sang nhà hàng xóm, người mẹ chồng đã chửi bới động chạm vào tổ tiên, gia đình nên con dâu bức xúc, không kiềm chế được.

Khi cả hai giằng co, vật lộn, vì chị T. khỏe hơn nên bà Tạo không chống cự lại được. Lúc này, người con dâu đã dùng 2 tay đấm liên tiếp vào mặt mẹ chồng.

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Chị T. cho biết nguyên nhân đánh mẹ chồng là do bà Tạo xúc phạm gia đình mình - Ảnh: Internet

Theo thông tin chị T. chia sẻ trên Đất Việt, khi người nhà bà Tạo đến cũng đã lao vào đánh chị mà không nghe bất kỳ lời giải thích nào. Sau đó, chị bị người nhà chồng đuổi ra khỏi nhà. Lúc đi, chị đã nhờ người chuyển một số đồ mà vợ chồng chị mua sang gửi hàng xóm và báo cho chồng. Nhưng khi người nhà chồng phản ứng dữ dội, chị đã mang trả lại hết. Hiện tại, chị T. chỉ mong có thể sửa chữa lỗi lầm, hàn gắn tình cảm để giữ gìn gia đình hạnh phúc.

Con dâu mới sinh đánh mẹ chồng 65 tuổi sưng tím mặt rồi lại ngồi xuống khóc lóc xin lỗi, mong mẹ "đừng nói với ai"

Con dâu mới sinh đánh mẹ chồng 65 tuổi sưng tím mặt rồi lại ngồi xuống khóc lóc xin lỗi, mong mẹ "đừng nói với ai"

"Nó đánh tôi vào đúng sau gáy, tôi bị choáng, rã rời hết tay chân thì nó mới dừng lại. Thấy mặt tôi thâm tím, sưng to, nó ngồi xuống khóc xin lỗi nói tôi đừng nói với ai cả”, người mẹ chồng kể lại.

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Từ khóa:   Bình Phước mẹ chồng nàng dâu

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