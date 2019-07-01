Bình Phước: Mẹ chồng bị con dâu túm tóc, lôi vào phòng đánh bầm tím mặt mày

Xã hội 01/07/2019 14:51

Nhiều ngày qua, thông tin con dâu đánh mẹ chồng bầm tím mặt mày ở Bình Phước khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Từ trước đến nay, việc mối quan hệ giữa mẹ chồng, nàng dâu không mấy hòa thuận chẳng còn là điều gì quá xa lạ. Thế nhưng dù mâu thuẫn thế nào đi nữa thì việc con dâu đánh mẹ chồng đến bầm mắt như trường hợp dưới đây rất đáng bị lên án.

Theo đó, bà Đỗ Thị Tạo (65 tuổi, ngụ thôn 8, xã Long Hà, huyện Phú Riềng, Bình Phước) bị con dâu là Nguyễn Thị Thu Trang (32 tuổi) đánh đập dã man khiến gương mặt, cơ thể bầm tím.

Trước đó, một trang fanpage đã đăng tải hình ảnh bà Tạo bị thương nặng, đôi mắt sưng húp không thể mở to kèm theo lời giải thích là do bị con dâu đánh. Ngay sau khi được đăng tải, bài viết đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ai nấy đều vô cùng bức xúc trước sự hỗn láo của người con dâu này.

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Bài viết về việc con dâu đánh mẹ chồng bị thương nặng được chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình

Theo thông tin được bà Tạo chia sẻ trên Thanh niên, Trang đã từng có một đời chồng và có 2 người con riêng. Trước đây, Trang bị chồng bỏ cũng vì đánh đập mẹ chồng. Sau khi con trai cưới Trang về, bà Tạo đã bàn bạc cùng các con cho vợ chồng hai người một mảnh đất nhỏ để xây nhà. Bà Tạo đến ở cùng để chăm sóc, nấu nướng phụ chăm coi cháu nội vì con bà đi làm xa nhà.

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Hình ảnh vết thương của bà Tạo sau khi bị con dâu đánh - Ảnh: Facebook

Nguyên nhân dẫn đến vụ hành hung là do bà Tạo có thói quen đi tiểu vào bô rồi đặt cạnh bồn cầu để ngày hôm sau mang ra sau vườn tưới rau. Thế nhưng con dâu bà không chịu, cả hai xảy ra tranh cãi. Lúc này, chị Trang kéo bà Tạo vào phòng ngủ, túm tóc đánh liên tục. Khi nhìn thấy gương mặt mẹ chồng sưng to thì người con dâu này ngồi xuống khóc xin lỗi, năn nỉ đừng nói với ai. Tuy nhiên, sáng hôm sau vì quá đau nên bà Tạo đã nhờ người gọi điện cho các con. Nhìn thấy mẹ bị đánh đập, các con của bà Tạo vô cùng bức xúc nên đã chụp ảnh đăng lên mạng xã hội đồng thời trình báo sự việc đến cơ quan công an.

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Đây không phải là lần đầu tiên người con dâu đánh mẹ chồng bị thương - Ảnh: Internet

Được biết đây không phải là lần đầu tiên bà Tạo bị con dâu đánh đập. Đã rất nhiều lần Trang nói những lời nói xúc phạm, quăng, ném đồ vào người mẹ chồng thậm chí xưng mày, tao với bà.

Hiện cơ quan Công an xã Long Hà đang phối hợp cùng gia đình vận động chị Trang (đã trốn về Đắk Lắk) ra trình diện để làm rõ sự việc. Bà Tạo cũng đã được đưa đi bệnh viện thăm khám sức khỏe.

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