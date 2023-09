Trước đó, một trang fanpage đã đăng tải hình ảnh bà Tạo bị thương nặng, đôi mắt sưng húp không thể mở to kèm theo lời giải thích là do bị con dâu đánh. Ngay sau khi được đăng tải, bài viết đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ai nấy đều vô cùng bức xúc trước sự hỗn láo của người con dâu này.

Hình ảnh vết thương của bà Tạo sau khi bị con dâu đánh - Ảnh: Facebook

Nguyên nhân dẫn đến vụ hành hung là do bà Tạo có thói quen đi tiểu vào bô rồi đặt cạnh bồn cầu để ngày hôm sau mang ra sau vườn tưới rau. Thế nhưng con dâu bà không chịu, cả hai xảy ra tranh cãi. Lúc này, chị Trang kéo bà Tạo vào phòng ngủ, túm tóc đánh liên tục. Khi nhìn thấy gương mặt mẹ chồng sưng to thì người con dâu này ngồi xuống khóc xin lỗi, năn nỉ đừng nói với ai. Tuy nhiên, sáng hôm sau vì quá đau nên bà Tạo đã nhờ người gọi điện cho các con. Nhìn thấy mẹ bị đánh đập, các con của bà Tạo vô cùng bức xúc nên đã chụp ảnh đăng lên mạng xã hội đồng thời trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Đây không phải là lần đầu tiên người con dâu đánh mẹ chồng bị thương - Ảnh: Internet

Được biết đây không phải là lần đầu tiên bà Tạo bị con dâu đánh đập. Đã rất nhiều lần Trang nói những lời nói xúc phạm, quăng, ném đồ vào người mẹ chồng thậm chí xưng mày, tao với bà.

Hiện cơ quan Công an xã Long Hà đang phối hợp cùng gia đình vận động chị Trang (đã trốn về Đắk Lắk) ra trình diện để làm rõ sự việc. Bà Tạo cũng đã được đưa đi bệnh viện thăm khám sức khỏe.