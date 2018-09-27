Mẹ chồng lừa bán con dâu sang Trung Quốc làm vợ người khác để lấy tiền xài

Xã hội 27/09/2018 11:26

Sau khi lừa bán con dâu sang Trung Quốc để làm vợ người đàn ông bản địa, bà mẹ chồng được trả 80 triệu đồng.

Hôm qua (26/9), Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa lưu động tại xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp xét xử sơ thẩm đối tượng Vi Thị Quế, Vi Thị Tuyết và Vi Văn Tưởng về tội mua bán người.

Theo cáo trạng, vào tháng 10 năm 2016, Vi Thị Tuyết và Vi Văn Tưởng đến nhà bà Vi Thị Quế chơi. Trong lúc trò chuyện, Tuyết và Tưởng có đặt vấn đề nếu bà Quế tìm được người đưa sang Trung Quốc làm vợ sẽ nhận được tiền công rất lớn.

Xét xử vụ mẹ chồng lừa bán con dâu sang Trung Quốc ở Nghệ An
Bà Quế (ngoài cùng bên trái) lừa bán con dâu để lấy 80 triệu đồng - Ảnh: Internet

 Lúc này, bà Quế nhớ con dâu tên Thảo từng nói là cần tiền chi tiêu nên khuyên chị Thảo “qua Trung Quốc phụ bán hàng tạp hóa sẽ được trả lương cao”. Vì cần tiền và tin lời mẹ chồng nên chị Thảo đồng ý.

Sau đó khoảng 10 ngày, chị Thảo được một người quen của Tuyết đón ra Móng Cái (Quảng Ninh) rồi vượt biên sang Trung Quốc. Chị Thảo được các đối tượng này bán cho một người đàn ông bản địa với giá gần 300 triệu đồng. Sau khi bán con dâu, bà Quế được bà Tuyết trả 80 triệu đồng tiền công.

Sau hơn một năm bị bán đi, chị Thảo được các cơ quan chức năng giải cứu, đưa về địa phương. Khi được trở về nhà, chị Thảo làm đơn tố cáo những người đã bán mình đi.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên bị cáo Vi Thị Tuyết 6 năm tù, Vi Thị Quế 5 năm tù và Vi Văn Tưởng 5 năm tù giam. Ngoài ra, các bị cáo buộc phải bồi thường dân sự cho bị hại gần 76 triệu đồng.

Đưa người khuyết tật đi bán dâm

Trước đó, vào ngày 25/9, Tòa án nhân dân Cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Trần Thị Xen (sinh năm 1985, quê Lào Cai) và Phạm Thanh Sang (sinh năm 1986, quê Đồng Tháp) về tội mua bán người.

Theo cáo trạng, vào năm 2014, vợ chồng Sang về quê ngoại ở Thanh Hóa chơi thì gặp Xen (họ hàng của vợ Sang, lấy chồng tại Trung Quốc) nên giữ số điện thoại liên lạc. Sau đó, trong chuyến du lịch đến Lào Cai, Sang được Xen dẫn sang Trung Quốc chơi.

Tại đây, cả hai đã thống nhất Sang sẽ về các tỉnh miền Tây tìm các cô gái xinh xắn đưa sang Trung Quốc bán dâm. Mỗi người, Sang sẽ nhận được 5 triệu đồng. Về các chi phí ăn uống và vé máy bay, Xen sẽ chi trả hết.

Xét xử vụ mẹ chồng lừa bán con dâu sang Trung Quốc ở Nghệ An
Xen bị tuyên án 12 năm tù giam vì tội mua bán người - Ảnh: Internet

Lúc này, Sang tìm về quê ở Đồng Tháp và hứa hẹn với 11 cô gái sẽ đưa họ ra Hà Nội làm với mức lương hấp dẫn từ 30 đến 40 triệu đồng mỗi tháng. Vì nhẹ dạ, 11 người đã đi theo Sang tìm việc.

Từ tháng 3/2015 đến tháng 5/2015, Sang đã đưa 11 người qua Trung Quốc để Xen đưa vào các động mại dâm. Tuy nhiên, trong đó có hai người khuyết tật và nhan sắc không đạt yêu cầu nên bị trả về.

Các nạn nhân còn lại, mỗi ngày bị ép tiếp đến 10 lượt khách. Ai không đồng ý bán dâm thì bị chủ chứa cho người đánh đập, bỏ đói. Vì không chịu đựng được nên có người đã bỏ trốn, gọi về cầu cứu gia đình. Sau khi bán được 9 thôn nữ, tổng cộng Xen thu được gần 300 triệu đồng còn Sang được hưởng 37 triệu.

Tại phiên tòa phúc thẩm vào 25/9, Tòa án nhân dân Cấp cao đã bác bỏ kháng cáo, tuyên y án 12 năm tù giam với bị cáo Trần Thị Xen và 10 năm tù giam đối với Phạm Thanh Sang.

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Từ khóa:   mua bán người chuyện hy hữu bán người sang trung quốc

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