Bình Phước: Nghịch tử đánh mẹ già 70 tuổi tử vong lúc rạng sáng rồi thản nhiên vào nhà ngủ

Tin nóng 07/04/2020 14:51

Hiện cơ quan công an đang tạm giữ hình sự đối tượng Điểu Đôn vì hành vi sát hại mẹ ruột 70 tuổi. 

Chiều 6/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã tạm giữ hình sự đối tượng Điểu Đôn (28 tuổi, ngụ huyện Hớn Quảng, tỉnh Bình Phước) để điều tra hành vi giết người.

Đối tượng này đã sát hại mẹ ruột là bà SMây (70 tuổi). Theo Người đưa tin, Điểu Đôn sống cùng mẹ nhưng 2 người thường xuyên xảy ra tranh cãi do bà Mây không chịu chia đất cho Đôn.

Rạng sáng ngày 6/4, bà Mây dọn quần áo định bỏ đi thì bị con trai phát hiện, cả hai lại tiếp tục cãi nhau. Trong lúc tranh cãi, Đôn đã dùng đoạn cây tầm vông dài khoảng 1m đánh liên tục vào đầu mẹ ruột khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, đối tượng kéo thi thể nạn nhân ra mương nước gần nhà rồi quay vào ngủ.

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Sau khi sát hại mẹ ruột, Đôn kéo thi thể ra mương nước gần nhà rồi vào ngủ - Ảnh: Internet

Đến sáng cùng ngày, Đôn tiếp tục điều khiển xe máy tông thẳng vào nhà ông Điếu Ghé (52 tuổi, anh rể Điểu Đôn). Tại đây, đối tượng dùng gậy đập vỡ cửa kính, tivi và loa đài nhà ông Ghé. Vì hoảng sợ nên ông Ghé đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt. Tại đây, cơ quan công an phát hiện bà SMây đã tử vong còn Đôn cầm tuýp sắt cố thủ trong nhà. Sau đó, đối tượng này bị công an khống chế. Được biết, vào thời điểm gây án Đôn có biểu hiện không tỉnh táo, nghi đã sử dụng ma túy trước đó. Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng này.

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