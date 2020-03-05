Hé lộ lời khai của nghịch tử đánh cha ruột tử vong sau khi đi nhậu về

Xã hội 05/03/2020 17:19

Sau khi đi nhậu về, vì xảy ra mâu thuẫn nên Thọ đánh chết cha ruột. Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Mới đây, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị này đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can Trương Tấn Thọ (sinh năm 1994, trú phường Hòa Hương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam) về hành vi đánh chết cha ruột.

Theo thông tin trên Tổ Quốc, tại cơ quan điều tra Thọ khai vào tối 25/2 sau khi đi nhậu về, nằm nghỉ trên giường thì ông T.V.M (sinh năm 1967, cha của Thọ) cũng về nhà trong tình trạng say rượu.

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Nam thanh niên đánh chết cha ruột trong lúc xảy ra mâu thuẫn - Ảnh: Internet

Lúc này, ông M. chửi con trai nên dẫn đến mâu thuẫn. Tức giận vì bị làm phiền trong lúc ngủ, Thọ nói với ông M.: “Ông im lặng để tôi ngủ chứ không tôi đánh ông đó nghe”.

Nghe con trai nói vậy, ông M. lao đến đánh vào miệng của Thọ. Lúc này, Thọ dùng tay, chân đánh tới tấp vào người ông M. khiến nạn nhân bị thương nặng rồi tử vong. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân bị thương vùng trán, vùng mắt biến dạng, vùng mặt dập nát và đỉnh thái dương bên phải bị sưng.

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Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Thanh niên, vào tối 25/2, Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận tin báo về việc ông T.V.M tử vong. Khai báo với cơ quan công an, bà N.T.Đ (vợ ông M.) nói nạn nhân bị té ngã dẫn đến trọng thương rồi tử vong. Tuy nhiên, nhận thấy có điểm bất thường nên cơ quan công an tiến hành điều tra và nghi ngờ đối tượng Trương Tấn Thọ đã giết chết cha mình. Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng này.

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Khải đã khai nhận toàn bộ hành vi sát hại cha ruột của mình và cho biết nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do mất một cuộn dây điện.

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