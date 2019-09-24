Bình Dương: Xin tiền không được, nghịch tử dùng dao cứa cổ mẹ, lục túi lấy hơn 100 nghìn đi chơi

Tin nóng 24/09/2019 15:38

Không xin được tiền đi chơi, nghịch tử dùng dao cứa cổ mẹ rồi lục túi, lấy hơn 100 nghìn. May mắn người dân sống gần đó phát hiện kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Hôm nay (24/9), trao đổi với báo chí, Công an TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương xác nhận đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Công Hậu (24 tuổi, ngụ phường Lái Thiêu, TX. Thuận An). Hậu chính là đối tượng dùng dao cứa cổ mẹ tại căn nhà trên quốc lộ 13, phường Lái Thiêu, TX. Thuận An vào tối 13/8 vừa qua. Nạn nhân là bà D.T.A. (sinh năm 1971, ngụ tỉnh Bình Dương, mẹ ruột Hậu). Được biết, nguyên nhân ban đầu là do mâu thuẫn tiền bạc. 

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Vì không xin được tiền đi chơi, nghịch tử dùng dao cắt cổ mẹ ruột - Ảnh: Tổ quốc

Vào ngày xảy ra sự việc, Hậu có hẹn với bạn bè đi chơi Tết Trung thu nhưng không có tiền nên xin bà A. 150 nghìn. Tuy nhiên, bà A. từ chối vì không có tiền dẫn đến việc 2 mẹ con cãi nhau. Lúc này, bạn bè Hậu lại liên tục gọi điện khiến đối tượng bực tức, cầm dao cứa cổ mẹ. Sau khi nạn nhân ngã xuống đất, Hậu lục túi áo của bà A. lấy 110 nghìn trong túi rồi lái xe rời khỏi nhà. Rất may người dân phát hiện vụ việc, đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu và trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Ngay khi nhận được tin báo, công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc. Sau khi gây án, đối tượng Hậu bỏ trốn khỏi nhà.

Đến tối 23/9, Đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải phát hiện Hậu đang trốn tại TX. Bến Cát, tỉnh Bình Dương nên bắt giữ, đưa về trụ sở công an. Tại đây, Hậu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo thông tin trên tờ Công an TP.HCM, Hậu là đối tượng nghiện ma túy đá nặng. 

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Từ khóa:   Bình Dương con giết mẹ nghiện ma túy

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