Vì bị mắng chửi, nghịch tử chém mẹ nhiều nhát khiến nạn nhân bị tổn hại 48% sức khỏe. Dù bị con trai chém, bà vẫn ra tòa xin giảm án cho con.

Mới đây, TAND Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đỗ Trọng Nhân (sinh năm 2000, trú thị xã Sơn Tây) về tội giết người. Nạn nhân chính là mẹ ruột của Nhân. Chỉ vì bị mắng chửi mà nghịch tử chém mẹ nhiều nhát.

Theo Vietnamnet, Nhân thi đậu Học viện Ngân hàng nhưng đến tháng 2/2019 thì bỏ học về nhà. Sau khi nghỉ học, Nhân trở thành kẻ lêu lổng, chỉ thích chơi game nên hay bị bà Phan Thị Bình (sinh năm 1968, ở thị xã Sơn Tây, mẹ của Nhân) la mắng.

Vào khuya 10/3, Nhân chơi game về và tiếp tục bị mẹ mắng. Thấy vậy, anh Đỗ Trọng Nghĩa (sinh năm 1993, anh trai của Nhân) lên tiếng khuyên bảo em nhưng Nhân không nghe, cả hai xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Nhân bỏ ra ngoài. Nhớ đến những lần bị mẹ mắng chửi nên nam thanh niên này nảy sinh ý định giết mẹ.

Vì bị mắng chửi khi chơi game, nghịch tử chém mẹ nhiều nhát - Ảnh: Internet

Đến khoảng 1 giờ ngày 11/3, Nhân về nhà thì thấy cổng khóa nên trèo vào trong, lấy con dao rựa để trên thềm rồi ra ngoài.

Vì biết mẹ thường dậy sớm đi làm nên Nhân đứng chờ gần cổng nhà. Đến khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, vừa thấy mẹ đạp xe ngang, Nhân lao đến chém nhiều nhát vào đầu và mặt bà. Mặc dù nạn nhân đã bỏ chạy nhưng đối tượng vẫn tiếp tục cầm dao đuổi theo.

Lúc này, nghe tiếng mẹ la hét nên anh Nghĩa từ trong nhà chạy ra cứu. Sau khi tước được con dao trên tay em trai, anh Nghĩa nhanh chóng đưa mẹ đến bệnh viện. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán nạn nhân bị tổn thương 48% sức khỏe. Sau khi gây án, Nhân đã đến cơ quan công an đầu thú.

Mặc dù bị nghịch tử chém gây thương tích nặng nhưng trong phiên tòa xét xử hôm qua (12/9), bà Bình vẫn khóc xin giảm nhẹ tội cho con trai. Cuối cùng, HĐXX tuyên phạt bị cáo 14 năm tù giam.

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