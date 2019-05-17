Sau khi dùng dao đâm bố bị thương gục xuống sàn, Hợp tiếp tục dùng búa đập vào đầu ông Ân khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
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Vào khoảng 11 giờ 30 phút hôm qua (16/5), tại căn nhà số 46 đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa (Thanh Hóa) xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong. Nạn nhân là ông Vũ Hoàng Ân (sinh năm 1954).
Nghi phạm trong vụ án là Vũ Hoàng Hợp (36 tuổi, con trai ông Ân).
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên hai cha con xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi nhau, Hợp đã đâm bố mình nhiều nhát khiến ông gục xuống đất.
Chưa dừng lại, Hợp tiếp tục dùng búa đập vào đầu bố mình khiến nạn nhân mất nhiều máu và tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Hợp bỏ trốn khỏi hiện trường.
Không lâu sau đó, một người con gái của ông Ân về nhà nhìn thấy bố chết trên vũng máu, người có nhiều vết thương nên đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.
Ngay khi nhận được tin, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc. Nghi phạm được xác định là Vũ Hoàng Hợp (con trai ông Ân).
Khoảng 3 giờ đồng hồ sau khi gây án, Hợp bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hợp khai nhiều lần xin tiền ông Ân mua ô tô nhưng không được nên hai bố con hay cãi nhau vì Hợp nghĩ rằng bố không thương mình.
Đến ngày xảy ra sự việc, khi ông Ân đang nấu cơm thì cả hai lại tiếp tục xảy ra tranh cãi. Trong lúc bực tức, Hợp đã dùng dao và búa sát hại bố mình.
Được biết Hợp là con thứ 3 trong gia đình. Hợp còn 2 người chị gái và 1 người em gái. Trước đây, anh ta từng có gia đình riêng nhưng đã ly dị rồi trở về nhà sống với bố mẹ. Theo thông tin từ những người dân sống gần nhà, Hợp là người nghiện ma túy lâu năm, làm nghề lái xe ôm.