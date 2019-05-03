Thảm án Bình Tân: Chân dung nghịch tử giết chết ngoại, mẹ và dì trong đêm mặc nạn nhân quỳ gối xin tha

Tin nóng 03/05/2019 12:00

Sau khi sử dụng ma túy đá, Tín trở về nhà dùng dao sát hại 3 người thân trong gia đình. Mặc dù người nhà đã lo sợ mang những các loại dao, kéo cất đi nhưng vẫn không thoát.

Sáng nay (3/5), Công an quận Bình Tân (TP.HCM) và các đơn vị liên quan đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ án mạng khiến 3 người tử vong xảy ra vào tối qua trên địa bàn.

Nghi can gây ra vụ thảm sát là Trương Tín (sinh năm 1990, ngụ quận Bình Tân) đã bị bắt.

Thảm án Bình Tân: Chân dung nghịch tử giết chết ngoại, mẹ và dì trong đêm mặc nạn nhân quỳ gối xin tha - Ảnh 1
Chân dung nghịch tử giết chết bà ngoại, mẹ và dì ở Bình Tân - Ảnh: Internet

Các nạn nhân được xác định bao gồm bà Lê Thị Điểu (77 tuổi, bà ngoại Tín), Nguyễn Thị Ngọc Thúy (56 tuổi, mẹ ruột Tín), Nguyễn Thị Ngọc Kiều (54 tuổi, dì ruột Tín, cùng ngụ phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân).

Lúc xảy ra vụ việc, tại hiện trường còn 2 người may mắn thoát chết là bà N.T.N.P (sinh năm 1969, dì ruột của Tín) và cháu của Tín. Hiện hai nhân chứng đã được cơ quan công an lấy lời khai.

Thảm án Bình Tân: Chân dung nghịch tử giết chết ngoại, mẹ và dì trong đêm mặc nạn nhân quỳ gối xin tha - Ảnh 2
Người thân chuẩn bị lo hậu sự cho các nạn nhân xấu số - Ảnh: Thu Hà

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều tối cùng ngày, Tín trở về nhà với nhiều dấu hiệu không bình thường. Biết Tín đã sử dụng ma túy đá, người nhà vội mang giấu hết các vật dụng sắc nhọn như dao, kéo… để đề phòng. Thế nhưng đối tượng vẫn tìm thấy một con dao và dùng nó để giết bà ngoại, mẹ và dì ruột của mình.

Thảm án Bình Tân: Chân dung nghịch tử giết chết ngoại, mẹ và dì trong đêm mặc nạn nhân quỳ gối xin tha - Ảnh 3
Hàng xóm bàng hoàng khi hay tin Tín giết chết 3 người trong gia đình - Ảnh: Internet

Theo Người đưa tin, dì ruột của Tín kể rằng lúc đầu Tín dùng dao đâm bà Ngọc Kiều. Mẹ Tín thấy vậy chạy đến can ngăn, bà ngoại cũng quỳ gối xin tha nhưng Tín vẫn tàn nhẫn xuống tay.

Bà P. và đứa cháu của Tín may mắn trốn kịp vào tủ quần áo nên thoát chết.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc đồng thời phối hợp với một số đơn vị khác để truy bắt hung thủ. Sau khi gây án không lâu, Tín bị bắt khi đang gặp người bạn thân ở quận Tân Phú.

Thảm án ở Bình Tân: 3 người phụ nữ trong gia đình bị sát hại dã man trong đêm

Thảm án ở Bình Tân: 3 người phụ nữ trong gia đình bị sát hại dã man trong đêm

Đêm qua (2/5), tại Bình Tân xảy ra vụ thảm sát khiến 3 người phụ nữ trong một gia đình tử vong thương tâm.

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