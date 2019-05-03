Thảm án ở Bình Tân: 3 người phụ nữ trong gia đình bị sát hại dã man trong đêm

Tin nóng 03/05/2019 09:04

Đêm qua (2/5), tại Bình Tân xảy ra vụ thảm sát khiến 3 người phụ nữ trong một gia đình tử vong thương tâm.

Vụ án mạng thương tâm xảy ra tại số nhà 21/42, đường Chiến Lược, phường Bình Trị Đông, Bình Tân (TP.HCM).

Thảm án ở Bình Tân: 3 người phụ nữ trong gia đình bị sát hại dã man trong đêm - Ảnh 1
Người dân trong khu vực vô cùng hoang mang khi nghe tin - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ Pháp luật TP.HCM, tối hôm qua nghi can Trương Tín (sinh năm 1990) lên cơn ngáo đá đã dùng dao sát hại bà ngoại, mẹ ruột và dì.

Lúc xảy ra án mạng, tại hiện trường còn có một người em và dì của Tín. Hai người này may mắn trốn vào tủ quần áo nên thoát chết.

Thảm án ở Bình Tân: 3 người phụ nữ trong gia đình bị sát hại dã man trong đêm - Ảnh 2
Lúc gây án, nghi phạm có biểu hiện ngáo đá - Ảnh: Internet

Sau khi gây án, Tín trốn sang Tân Phú và đã bị công an bắt giữ. Theo thông tin ban đầu, đối tượng Tín có biểu hiện ngáo đá.

Trong thời gian vừa qua, cả nước xảy ra nhiều vụ án mạng liên quan đến ma túy đá khiến dư luận cả nước vô cùng hoang mang.

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12h trưa nay, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ thảm án khiến 3 người chết đêm qua.

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Từ khóa:   thảm án ở Bình Tân ngáo đá phê ma túy

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