Thảm án ở Bình Dương: Hàng xóm rùng mình nhớ lại tiếng bé gái khóc thét giữa khuya

Xã hội 24/04/2019 16:37

Nghe tiếng trẻ khóc thét lúc nửa đêm, hàng xóm nghĩ do mẹ đánh con nên không qua xem. Đến sáng hôm sau, mọi người mới bàng hoàng hay tin 3 người bị sát hại.

Vụ án mạng khiến 3 người tử vong tại ấp Tân Ba, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) vào sáng nay (24/4) khiến người dân sống xung quanh vô cùng bàng hoàng, sợ hãi.

Nạn nhân là bà Đào Thị Thu Cúc (sinh năm 1965) cùng con gái là Trần Thị Quỳnh Nhi (sinh năm 2002) và cháu ngoại Nguyễn Thị Bảo Ngân (sinh năm 2011). Đến trưa nay, thi thể của các nạn nhân đã được đưa về nhà xác để cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi. Hiện trường cũng được phong tỏa nghiêm ngặt.

Thảm án ở Bình Dương: Hàng xóm rùng mình nhớ lại tiếng bé gái khóc thét giữa khuya - Ảnh 1
Thi thể của các nạn nhân đã được đưa về nhà xác để tiến hành khám nghiệm - Ảnh: Internet

Chia sẻ với báo chí, một người hàng xóm của bà Cúc cho biết khoảng 2 giờ sáng nay (24/4) có nghe tiếng bé Ngân khóc lớn nhưng nghĩ là mẹ đánh con nên không qua xem. Không ai ngờ đến sáng thì phát hiện 3 người chết thương tâm.

Anh Vũ Bá Khánh (40 tuổi, sống gần nhà nạn nhân) kể trên Zing rằng vào lúc 2 giờ sáng anh có nghe tiếng trẻ con khóc cùng với tiếng động. Sau đó, anh chạy ra đường nhưng không nhìn thấy ai. Lúc anh nhìn sang nhà bà Cúc thì nhìn thấy đèn điện sáng, sau đó anh quay vào nhà.

Đến sáng hôm sau, anh chở con đi học thì nhìn thấy con gái lớn bà Cúc cùng hàng xóm đang phá cửa nhà mẹ. Khi vào được bên trong, mọi người bàng hoàng 3 người nằm chết trên vũng máu với nhiều vết thương trên người.

Thảm án ở Bình Dương: Hàng xóm rùng mình nhớ lại tiếng bé gái khóc thét giữa khuya - Ảnh 2
Một số hàng xóm nghe thấy tiếng khóc của bé gái lúc 2 giờ sáng - Ảnh: Internet

Được biết, bà Cúc có ba người con gái. Hai con gái lớn đã có chồng, bà sống cùng con gái út. Chồng bà qua đời cách đây khoảng 10 năm. Hàng ngày bà Cúc bán nước cho công nhân và tài xế. Theo nhận xét của hàng xóm thì bà là người hiền lành, sống hòa đồng với mọi người không hề có mâu thuẫn với ai.

Qua kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an nhận định đây là một vụ giết người, cướp tài sản. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

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Trước khi xảy ra vụ thảm sát, tại khu vực nhà bà Cúc cúp điện liên tục đến hơn 1 giờ sáng mới có lại. Tại hiện trường, không chỉ nhà nạn nhân mà các căn nhà gần đó đều bị kẻ thủ ác khóa từ bên ngoài.

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