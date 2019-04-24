Sáng nay (24/4), tại Bình Dương xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng khiến 3 người tử vong với nhiều vết thương trên người.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc được phát hiện vào khoảng 7 giờ sáng nay tại ấp Tân Ba, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương).

Ngôi nhà xảy ra vụ thảm sát kinh hoàng - Ảnh: Internet

Nạn nhân được xác định là bà Đào Thị Thu Cúc (sinh năm 1965) cùng con gái là Trần Thị Quỳnh Nhi (sinh năm 2002) và cháu ngoại Nguyễn Thị Bảo Ngân (sinh năm 2011).

Hàng trăm người dân trong khu vực đến hiện trường theo dõi vụ việc - Ảnh: Internet

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, con gái bà Cúc đi làm về thì thấy cửa mở toang, gọi nhiều lần nhưng không ai trả lời. Khi vào nhà, chị bàng hoàng phát hiện 3 bà cháu đã tử vong cạnh vũng máu, trên người các nạn nhân có nhiều vết thương, đồ đạc trong nhà cũng có nhiều xáo trộn.

Ngay sau khi nhận được thông tin từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc. Đến khoảng 9 giờ sáng nay, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo điều tra. Đồng thời, cơ quan công an cũng đã phong tỏa nghiêm ngặt hiện trường để phục vụ công tác phá án.

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