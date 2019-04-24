Trước khi xảy ra vụ thảm sát, tại khu vực nhà bà Cúc cúp điện liên tục đến hơn 1 giờ sáng mới có lại. Tại hiện trường, không chỉ nhà nạn nhân mà các căn nhà gần đó đều bị kẻ thủ ác khóa từ bên ngoài.

Đến hơn 12 giờ trưa nay (24/4), Công an tỉnh Bình Dương và các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi các nạn nhân trong vụ thảm án khiến 3 người tử vong tại địa phương. Cơ quan công an vẫn đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ điều tra - Ảnh: Internet Kết quả điều tra ban đầu phát hiện trên cơ thể 3 nạn nhân có nhiều vết thương, đồ đạc trong nhà bị xáo trộn. Thi thể bà Đào Thị Thu Cúc (sinh năm 1965) nằm trong phòng ngủ, con gái bà là Trần Thị Quỳnh Nhi (sinh năm 2002) nằm ở hành lang còn bé Nguyễn Thị Bảo Ngân (sinh năm 2011, cháu ngoại bà Cúc) gục chết ở bên hông nhà. Tại hiện trường, không chỉ cửa nhà nạn nhân mà các ngôi nhà gần đó cũng bị khóa từ bên ngoài, theo Trí thức trẻ. Cơ quan chức năng nhận định đây là vụ án giết người, cướp tài sản.

Vụ việc khiến người dân sống trong khu vực không khỏi bàng hoàng. Theo lời kể của người dân sống gần nhà bà Cúc, gia đình nạn nhân sống ở đây đã lâu năm. Bà cúc làm nghề bán nước, bình thường không mâu thuẫn với ai. Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng kinh hoàng - Ảnh: Internet Hai người con gái lớn của bà Cúc đều đã lấy chồng. Trong đó có một người sống gần nhà bà. Tối qua, người con gửi cháu cho bà ngoại để tăng ca thì xảy ra sự việc đau lòng. Được biết, tối qua tại khu vực này cúp điện liên tục, đến gần 1 giờ sáng mới có điện lại hoàn toàn, theo thông tin trên tờ Dân Sinh.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 7 giờ sáng nay người dân tại ấp Tân Ba, Phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) phát hiện 3 người trong cùng gia đình tử vong tại nhà. Khi được phát hiện, bà Cúc cùng con gái và cháu ngoại đã tử vong với nhiều vết thương trên người. Vào thời điểm trên, con gái lớn của bà Cúc đi làm về. Thấy cửa mở toang, chị gọi nhưng không ai trả lời nên vào kiểm tra và phát hiện vụ việc. Nhận được thông tin từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xử lý vụ việc.

Rúng động: Thảm sát ở Bình Dương, 3 người trong gia đình tử vong Sáng nay (24/4), tại Bình Dương xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng khiến 3 người tử vong với nhiều vết thương trên người.

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