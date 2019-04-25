Thảm án ở Bình Dương: Lý lịch bất hảo của kẻ sát nhân máu lạnh

Xã hội 25/04/2019 11:46

Trước đây, Luận có làm trong một công ty nhưng gần đây đã nghỉ làm, ngay cả chiếc xe để đi lại cũng đem bán. Tại địa phương, Luận được biết đến là người ham mê cờ bạc, lười lao động.

Vụ việc 3 người trong một gia đình bị sát hại ở Bình Dương khiến dư luận cả nước bàng hoàng. Sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã bắt giữ được nghi phạm. Trao đổi với Người lao động, anh H. (39 tuổi, anh trai nghi phạm Trần Trọng Luận) cho biết Luận ở với mẹ trong căn nhà cách nhà nạn nhân hơn 100 mét, còn cha thì đã mất.

Theo lời anh trai nghi phạm, hiện tại Luận không có vợ con cũng chưa có người yêu. Luận từng hứa với mẹ nếu có người yêu sẽ bỏ cờ bạc, số đề. 

Trước đây, Luận từng đi làm trong công ty nhưng cách đây không lâu đã nghỉ việc. Ngay cả chiếc xe để đi lại cũng đã đem bán. Không chỉ ham mê cờ bạc, Luận còn là một con nghiện ma túy. Một người hàng xóm cho biết Luận từng bị công an cảnh cáo vì tội trộm vặt.

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Nghi phạm tại cơ quan điều tra - Ảnh: Internet

Như thông tin trước đó đã đưa, sáng 25/4, cơ quan chức năng đã bắt giữ Trần Trọng Luận (34 tuổi, ngụ tại khu phố 5, phường Thái Hoà, thị xã Tân Uyên, Bình Dương), nghi can trong vụ án 3 người trong cùng một gia đình bị sát hại vào rạng sáng 24/4.

Thảm án ở Bình Dương: Lý lịch bất hảo của kẻ sát nhân máu lạnh - Ảnh 2
Trước khi gây án, Luận ở cùng với mẹ già gần 70 tuổi - Ảnh: Internet

Tại cơ quan điều tra, Luận khai nguyên nhân gây án là vì từng bị Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi) có lời nói coi thường. Vào ngày 23/4, sau khi thua bạc, Luận có ý định tự tử nhưng nghĩ đến mối hận với Nhi nên nảy sinh ý định trả thù.

Đến khoảng 0 giờ ngày 24/4, Luận mang theo 3 con dao, 1 mã tấu, dùng dây kẽm cột bên ngoài cửa nhà bà Đào Thị Thu Cúc (sinh năm 1965, mẹ của Nhi) và nhiều nhà xung quanh. Sau đó, Luận trèo lên cạy nóc tôn nhà bà Cúc, lẻn vào trong.

Bị bà Cúc phát hiện, Luận giết chết nạn nhân rồi sát hại hai người khác là Nhi và bé Nguyễn Thị Bảo Trân (không phải Ngân như thông tin ban đầu, sinh năm 2011, cháu ngoại bà Cúc). Theo kết quả khám nghiệm của cơ quan điều tra, bà Cúc bị chém 2 nhát ở vùng cổ gây đứt khí quản, thực quản, đứt lìa động mạch gây tử vong. Nạn nhân Trần Thị Quỳnh Nhi bị chém đứt đốt sống cổ, có 18 vết đâm trên người gây thủng tim, thủng phổi. Nguyễn Thị Bảo Trân có 25 vết thương, 11 vết chém vùng mặt và 14 vết đâm trên cơ thể.

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