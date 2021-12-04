Chủ shop đánh đập, cắt áo ngực của cô gái vì ăn trộm váy 160k nhanh tay khóa bình luận nhưng vẫn bị CĐM mỉa mai không thương tiếc vì điều này

Xã hội 04/12/2021 09:14

Dòng chia sẻ trước đó của chủ shop thời trang đã đánh và cắt áo ngực của nữ sinh vì ăn trộm đồ ở Thanh Hóa ngay lập tức nhận về vô số lời mỉa mai từ CĐM.

Mới đây, MXH chia sẻ rầm rộ đoạn clip ghi lại hình ảnh một cô gái bị chủ shop quần áo chửi bới gay gắt, thậm chí còn đánh đập, cầm kéo cắt áo ngực. Lý do dẫn đến sự việc trên là vì chủ cửa hàng phát hiện cô gái ăn trộm một chiếc chân váy trị giá 160.000 đồng tại cửa hàng. Theo như chia sẻ, sự việc trên xảy ra tại một cửa hàng thời trang ở Thanh Hoá vào ngày 27/11 vừa qua.

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Người phụ nữ được cho là chủ shop cầm kéo cắt giây áo trong của cô gái - Ảnh cắt từ clip

Ngay lập tức fanpage của shop và danh tính chủ cửa hàng đã được CĐM "khai quật" và lên tiếng chỉ trích gay gắt. Đa số đều bức xúc với cách hành xử của vị chủ cửa hàng thời trang nói trên. Theo một số netizen, hành vi ăn trộm là không đúng, nhưng cô gái đã xin lỗi đàng hoàng. Đồng thời việc đánh đập, nhục mạ người khác như vậy là không nên.

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Cô gái bị hành hung rất thô bạo - Ảnh cắt từ clip

Đáng chú ý, ngoài việc "tấn công" fanpage cửa hàng, cư dân mạng còn "lùng" được tài khoản Facebook cá nhân của người phụ nữ cắt áo cô gái trong clip. Nhiều người tỏ ra vô cùng bất ngờ trước những dòng trạng thái của người này. 

Cụ thể, trong một bài đăng đầu năm 2020, chủ shop thời trang đã đăng ảnh chụp selfie kèm theo dòng chia sẻ: "Trời sinh khuôn mặt hiền lành để giống với nét dịu dàng bên trong".

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Bài đăng từ năm 2020 của chủ shop bị đào lại - Ảnh: Internet

Sẽ không có gì đáng nói nếu không có sự việc như trong đoạn clip được lan truyền vào tối 3/12. Ngay sau khi đoạn clip nói trên được lan truyền, chủ shop đã đã nhanh chóng khoá bình luận nhưng những bài đăng này bị cư dân mạng chụp màn hình và chia sẻ lại. Nhiều netizen đã không ngừng mỉa mai "lời thú nhận" của nữ chủ shop. Bài viết từ năm 2020 này đã nhận về hàng loạt phẫn nộ từ CĐM. Không ít người cho rằng nếu thật sự hiền lành, dịu dàng thì chắc hẳn không ai cư xử thiếu tế nhị, lịch sự và hung hãn với một cô gái như vậy.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục thu hút sự quan tâm của đông đảo netizen và khiến MXH bùng nổ tranh cãi. 

CĐM 'lùng' được danh tính shop quần áo trong clip cắt áo ngực cô gái vì ăn trộm váy 160.000, hành động sau đó càng gây chú ý

CĐM 'lùng' được danh tính shop quần áo trong clip cắt áo ngực cô gái vì ăn trộm váy 160.000, hành động sau đó càng gây chú ý

Hình ảnh cô gái quỳ gối, khóc lóc xin tha lỗi sau khi bị phát hiện ăn trộm đồ của shop thời trang đã khiến cư dân mạng phẫn nộ vô cùng.

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