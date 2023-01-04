Chiều ngày thứ 5 vụ bé trai 10 tuổi bị lọt hố bê tông ở Đồng Tháp: Mất khoảng 2 tiếng nữa để xác định được vị trí của nạn nhân

Xã hội 04/01/2023 14:50

Liên quan đến việc giải cứu bé trai 10 tuổi bị lọt hố bê tông ở Đồng Tháp, một thành viên ban chỉ huy cứu hộ tại hiện trường cho biết, thời gian cẩu cọc bê tông được tính toán mất khoảng 2 giờ đồng hồ.

Theo thông tin từ báo Giao Thông vào chiều ngày 4/1 đại diện Bộ GTVT, Bộ Xây dựng, Ban quản lý Dự án Mỹ Thuận cùng các chuyên gia đã đến hiện trường hỗ trợ giải cứu bé trai 10 tuổi lọt vào ống trụ bê tông sâu 35m ở Đồng Tháp.

Trước đó, các lực lượng công an, quân đội đã được huy động hỗ trợ công tác cứu hộ cứu nạn bé trai bị kẹt trong ống cọc bê tông.

Một thành viên ban chỉ huy cứu hộ tại hiện trường cho biết, thời gian cẩu cọc bê tông được tính toán mất khoảng 2 giờ.

Sau khi cọc được cẩu lên, lực lượng cứu hộ sẽ dùng thiết bị dò tìm chuyên dụng xác định vị trí cháu bé đang mắc kẹt và cắt ống trụ đưa nạn nhân ra ngoài.

Chiều ngày thứ 5 vụ bé trai 10 tuổi bị lọt hố bê tông ở Đồng Tháp: Mất khoảng 2 tiếng nữa để xác định được vị trí của nạn nhân - Ảnh 1
Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp trao đổi với báo chí về tình hình của việc giải cứu - Ảnh: Báo Giao Thông 

Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, giải pháp khoan guồng xoắn vẫn được lực lượng cứu hộ duy trì và thực hiện liên tục những ngày qua, có những cọc đã khoan đến 34 - 35m ngang đáy trụ cọc bê tông mà bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) mắc kẹt.

Phần đất còn lại quanh trụ sẽ tiếp áp dụng khoan guồng xoắn làm tan rã đất, giảm áp lực ma sát tối đa và phương pháp này đang ưu tiên cứu hộ.

Kỹ thuật bơm xoắn áp lực nước cao cũng được áp dụng trong đêm 3/1, tuy nhiên kết quả hạn chế nên tạm dừng để ưu tiên triển khai biện pháp khoan guồng xoắn với mũi khoan có đường kính nhỏ hơn.

“Do điều kiện địa chất phức tạp nên công tác cứu nạn, cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, tất cả phương tiện, thiết bị, nhân lực đã được huy động tối đa cho công tác cứu nạn.

Chiều ngày thứ 5 vụ bé trai 10 tuổi bị lọt hố bê tông ở Đồng Tháp: Mất khoảng 2 tiếng nữa để xác định được vị trí của nạn nhân - Ảnh 2
Mọi công tác giải cứu đang bước vào giai đoạn cuối - Ảnh: Báo Tiền Phong 

Dự kiến, sau khi hoàn thành công tác khoan làm mềm đất, sẽ thực hiện nhổ cọc bê tông mà bé Hạo Nam mắc kẹt”, ông Bửu nói.

Trước đó như báo Tiền Phong đã đưa tin, trưa 31/12, em Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng ba người bạn vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, để nhặt phế liệu. Lúc đi qua công trình đang thi công, Nam lọt xuống cọc bê tông rỗng bên trong, đường kính 25 cm, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35 m.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng của địa phương đã có mặt cùng phối hợp cứu hộ.

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