Cặp đôi thản nhiên ôm nhau ‘nhún nhảy’ trong công viên, đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của nhân vật thứ 3

Xã hội 01/09/2020 09:15

Hành động phản cảm của cặp đôi ngay trong công viên bị cộng đồng mạng lên án gay gắt. Hiện bức ảnh này vẫn đang gây xôn xao trên mạng xã hội.

Chiều tối 31/8, cộng đồng mạng không khỏi sốc nặng trước những hình ảnh được chia sẻ trên các hội nhóm. Cụ thể, một người dùng Facebook tên L.V đăng tải bức ảnh một cặp đôi có hành động phản cảm ngay trong công viên.

Điều khiến mọi người chú ý nhất là trong bức ảnh còn có một bé gái ngồi cạnh. Trong khi cặp đôi thản nhiên có những hành động nhạy cảm thì bé gái đang say sưa nghịch điện thoại ngay kế bên.

Theo thông tin trên Nhịp sống Việt, sự việc xảy ra tại công viên Thủ Lệ, Hà Nội. Khi anh L.V đi câu cá vào khoảng 4 giờ chiều thì tình cờ bắt gặp.

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Hành động phản cảm của cặp đôi ngoài công viên bị lên án gay gắt - Ảnh: FB

Ngay sau khi được đăng tải, bức ảnh trên đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Hầu hết mọi người đều vô cùng bức xúc trước hành động vô ý thức của cặp đôi. Bên cạnh đó, một số cư dân mạng cũng lo sợ đứa trẻ sẽ bị ảnh hưởng tâm lý bởi những hành động của người lớn.

"Khách sạn thì đầy rẫy ngoài kia, không hiểu sao lại có thể thản nhiên làm ngoài công viên vậy luôn. Chắc định chiếu phim cho mọi người xem miễn phí đây mà", L.K bình luận.

"Muốn làm gì thì cũng phải tránh mặt đứa bé đi chứ. Người lớn mà hành động thiếu suy nghĩ như vậy thì làm sao dạy được trẻ nhỏ. Công nhận cặp này cũng can đảm thật, giữa ban ngày ban mặt mà còn dám mây mưa ngoài công viên", một cư dân mạng bức xúc.

Mặc dù chưa có thông tin gì thêm về cặp đôi này nhưng bức ảnh vẫn đang được dân mạng chia sẻ với tốc độ chóng mặt. 

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Từ khóa:   Hà Nội nóng trên mạng xã hội mây mưa ngoài công viên

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