Hà Giang: Nghi án 2 ông cháu bị sát hại, trên người có nhiều vết thương

Tin nóng 01/09/2020 07:09

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ nghi án hai ông cháu bị sát hại tại nhà khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng đang được cấp cứu.

Trao đổi với báo chí, Công an huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang cho biết đơn vị này đang điều tra nghi án hai ông cháu bị sát hại tại nhà.

Nạn nhân được xác định là bé Ly Mí Sùng (5 tuổi) và ông nội là Ly Mí Lúa. Theo thông tin trên Zing, vào khoảng 10 giờ ngày 30/8, cơ quan chức năng nhận được tin báo về 2 trường hợp nghi bị sát hại tại xã Hữu Vinh.

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Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ nghi án hai ông cháu bị sát hại - Ảnh: Internet

Theo đó, bé Ly Mí Sùng được phát hiện bất tỉnh trên vũng máu với nhiều vết thương tại vùng cổ và mặt. Trong khi đó, ông Lúa cũng nằm gục trên nền nhà. Nạn nhân có vết thương ở mặt, cổ và bụng. Mặc dù đã được mọi người nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng ông Lúa đã tử vong vào ngày 31/8. Về phần bé Sùng hiện vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Minh.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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