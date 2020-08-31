Bố bất ngờ phát hiện bí mật của con gái 15 tuổi rồi trằn trọc cầu trời 'con có thể trông xấu đi một chút’

Biết được nguyên nhân khiến con gái 15 tuổi học tập tụt dốc, ông bố chỉ biết cầu trời cho con có thể trông xấu đi một chút. Đây là vấn đề mà nhiều bé gái dậy thì gặp phải.

Đối với các bậc phụ huynh, mỗi giai đoạn phát triển của con là một chặng đường mới. Cả gia đình phải đối mặt với những thay đổi khác nhau để từ đó rút ra cách ứng xử phù hợp. Mới đây, cư dân mạng không ngừng chia sẻ câu chuyện về nỗi khổ của người bố có con gái dậy thì quá xinh đẹp.

Theo đó, người đàn ông họ Lý (Trung Quốc) có cô con gái lớn 15 tuổi vô cùng xinh xắn, thích múa hát. Kể từ khi bước vào tuổi dậy thì, cô bé nhận được vô số lời khen ngợi của những người xung quanh. Không chỉ xinh đẹp, cô bé cũng học rất giỏi. Điều này khiến ông Lý vô cùng tự hào.

Ban đầu, ông bố rất tự hào vì con gái dậy thì xinh đẹp lại tài giỏi - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, thời gian gần đây người bố phát hiện thành tích của con gái có phần tụt dốc. Bên cạnh đó, ông còn nhận ra rằng tâm lý cô bé có chút thay đổi.

Trong một lần đến trường giao đồ ăn cho con gái, ông Lý đã phát hiện nguyên nhân khiến cô bé có nhiều biểu hiện bất thường trong thời gian này. Theo đó, vì quá xinh đẹp lại học giỏi nên cô bé được nhiều bạn nam trong trường chú ý.

Những nam sinh này không ngừng tỏ tình, viết thư gửi cho con gái ông khiến cô bé xao xuyến, phần nào lơ là việc học. Sau khi biết nguyên nhân, ông sợ thành tích học tập của con gái bị sụt giảm hoặc bị sàm sỡ khi đi học ở trường. Chính vì vậy ông bố hy vọng “con gái có thể trông xấu đi một chút”.

Đây có lẽ là vấn đề khiến không ít phụ huynh phải trằn trọc. Để giúp con đi đúng đường trong giai đoạn dậy thì, các ông bố bà mẹ nên học cách định hướng chính xác, thường xuyên tâm sự với con để có thể can thiệp kịp thời.

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