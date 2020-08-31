Xót cảnh mẹ khóc ngất tại hiện trường con gái 6 tuổi rơi từ tầng 12 xuống đất tử vong ở Hà Nội

Xã hội 31/08/2020 11:35

Hiện cơ quan công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân bé gái rơi từ tầng 12 xuống đất tử vong. Được biết, nạn nhân chỉ mới 6 tuổi.

Trao đổi với báo chí, một lãnh đạo công an phường Trung Hòa xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc bé gái rơi từ tầng 12 xuống đất tử vong. Đơn vị này hiện đang phối hợp với công an quận Cầu Giấy để điều tra, làm rõ.

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Khu vực người dân phát hiện bé gái rơi từ tầng 12 xuống đất tử vong - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Nhịp sống Việt, vào khoảng 9 giờ 50 phút tại ngõ 246 Hoàng Ngân (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) người dân phát hiện một bé gái khoảng 6 tuổi rơi từ tầng 12 tòa chung cư xuống đất, tử vong tại chỗ.

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Thi thể nạn nhân đã được đưa khỏi hiện trường vào buổi sáng cùng ngày - Ảnh: Internet

Ngay khi nhận được thông tin về vụ tai nạn thương tâm, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường. Cũng theo nguồn tin trên, vào khoảng 10 giờ 44 phút cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được đưa ra khỏi hiện trường. Cảnh tượng người mẹ liên tục khóc ngất tại hiện trường khiến những người chứng kiến không khỏi xót xa.

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

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Từ khóa:   Hà Nội tai nạn đau lòng bé gái tử vong

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