Bình Thuận: Mẹ bàng hoàng phát hiện con gái 14 tuổi mang thai 20 tuần

Thấy cơ thể con gái có điều bất thường nên người mẹ đưa đi khám. Lúc này bà mới phát hiện bé gái 14 tuổi mang thai được 20 tuần.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cho biết đơn vị này đã có quyết định trưng cầu giám định pháp y để có cơ sở giải quyết tin báo tội phạm vụ cha dượng hiếp dâm con riêng của vợ đến có thai.

Nạn nhân được xác định là bé H. (14 tuổi). Thông tin trên Pháp luật TP. HCM cho biết, vào đầu tháng 8, thấy cơ thể con gái có biểu hiện bất thường nên người mẹ đã đưa đi khám. Tại đây, các bác sĩ phát hiện bé gái 14 tuổi mang thai được 20 tuần. Ngay sau đó, người mẹ đã viết đơn trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Bé gái 14 tuổi mang thai, nghi bị cha dượng hiếp dâm - Ảnh minh họa: Internet

Theo đơn tố cáo, từ tháng 2/2020, lợi dụng lúc vợ đi vắng, ông N. (ngụ Hàm Thuận Nam) đã thực hiện hành vi hiếp dâm bé H. Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam đã mời ông N. lên để lấy lời khai, làm rõ vụ việc.

Trước đó, tại Long An cũng vừa xảy ra vụ việc bé gái 12 tuổi mang thai nhiều tháng mà gia đình không hề hay biết.

Được biết, bé T. (12 tuổi) và N.T.K (15 tuổi) cùng ngụ xã An Thạnh, huyện Bến Lức, Long An có quan hệ tình cảm, nhiều lần hẹn hò với nhau.

Sau một thời gian, gia đình thấy bé T. có biểu hiện bất thường nên đưa con đi khám thì phát hiện bé đã mang thai hơn 8 tháng. Sau đó, gia đình đã làm đơn tố giác gửi đến Công an huyện Bến Lức. Tại cơ quan điều tra, K. thừa nhận đã quan hệ tình dục với T. khi người lớn đi vắng.

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