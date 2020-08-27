Kinh hoàng: Thiếu niên 15 tuổi bị chém đứt lìa chân ở Tây Ninh sau cuộc hỗn chiến

Xã hội 27/08/2020 17:00

Vì mâu thuẫn, hai nhóm thanh thiếu niên hỗn chiến khiến Đ. (15 tuổi) bị chém đứt lìa chân, được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh cho biết vào khuya 26/8, bệnh viện có tiếp nhận trường hợp bệnh nhân V.V.T.Đ (15 tuổi, ngụ xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) đến cấp cứu trong tình trạng chân phải bị chặt đứt rời khoảng 2/3 từ khuỷu chân trở xuống.

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Nam thiếu niên bị chém đứt lìa chân trong cuộc hỗn chiến - Ảnh: Internet

Theo đó, Đ. bị chém đứt lìa chân trong cuộc hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh thiếu niên. Vào thời điểm được đưa vào bệnh viện, Đ. vẫn còn tỉnh nhưng người lừ đừ, da xanh. Vì vết thương quá nặng, các bác sĩ đã cho bệnh nhân thở oxy, dùng thuốc, truyền nước. Sau đó, bệnh viện đã làm các thủ tục sơ cấp cứu, cầm máu, bảo quản chân bị đứt và lập tức chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM) để tiếp tục chữa trị.

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Theo thông tin mới nhất, bác sĩ không thể nối lại phần chân của thiếu niên này - Ảnh: Internet

Trước đó, vì mâu thuẫn cá nhân, vào khoảng 21 giờ ngày 26/8, 2 nhóm thanh thiếu niên xảy ra mâu thuẫn, hỗn chiến trên đường 784 (đoạn qua ấp 3, xã Suối Ngô). Hậu quả khiến Đ. bị chém đứt rời chân.

Theo thông tin trên Pháp luật và Bạn đọc, vào trưa 27/8, các bác sĩ cho biết chân bệnh nhân không thể nối lại được. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, truy tìm đối tượng đã chém Đ.

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