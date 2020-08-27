Tỉnh dậy lúc nửa đêm, cô gái bàng hoàng nhìn thấy cảnh tượng lạnh sống lưng, sau mới tá hỏa nhận ra là màn troll trong tháng cô hồn

Xã hội 27/08/2020 15:30

Tỉnh dậy lúc nửa đêm trong ký túc xá, cô nàng bàng hoàng nhìn thấy cảnh tượng “rợn người” ở giường trên. Thế nhưng hóa ra đây chỉ là màn đùa dai của người bạn trong tháng cô hồn.

Ký túc xá là nơi gắn liền với nhiều sinh viên thuở còn ngồi trên ghế nhà trường. Đây cũng là nơi xảy ra những tình huống dở khóc dở cười.

Mới đây nhất, một nữ sinh đã chia sẻ lại “chuyện kinh dị” mà cô nàng gặp mỗi tối trong tháng cô hồn nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng.

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Màn troll bạn cùng phòng trong tháng cô hồn của nữ sinh trong ký túc xá gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: Internet

Cụ thể, theo lời kể của cô nàng, mỗi khi tỉnh giấc vào lúc nửa đêm, cô đều nhìn thấy một mái tóc dài xõa xuống. Hoặc đôi khi chứng kiến một cánh tay đung đưa qua lại.

Tưởng gặp phải chuyện kỳ bí nhưng hóa ra đó lại là tóc và tay của cô bạn giường trên. Thỉnh thoảng, nữ sinh này còn bị bàn chân của cô bạn làm giật bắn mình.

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Bàn tay của cô nàng cũng khiến bạn cùng phòng hoảng hồn - Ảnh: Internet

Chia sẻ của nữ sinh này đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Nhiều người cũng chia sẻ những tình huống khó đỡ tương tự. Một số người dùng mạng xã hội còn khuyên rằng, để sống được trong ký túc xá, các sinh viên phải tôi luyện cho mình một tinh thần thép và khả năng chịu đựng cực kỳ cao.

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Hiện câu chuyện này vẫn đang gây bão mạng xã hội - Ảnh: Internet

Dù hay xảy ra những chuyện hy hữu nhưng mọi người đều công nhận rằng ký túc xá chính là nơi mà hầu hết các thành viên đều yêu thương, giúp đỡ nhau vượt qua những ngày tháng cơ hàn. Đây có lẽ là quãng thời gian khó quên nhất trong cuộc đời nhiều sinh viên.

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Qua nhiều mối quan hệ và mạng xã hội, Hằng biết một người mang quốc tịch Ý và nhanh chóng 'kết nối' với nhau. Sau khi đề nghị ngủ lại qua đêm, trong lúc người đàn ông mang quốc tịch Ý ngủ thiếp đi, Hằng đã trộm cắp chiếc máy tính xách tay, 1 túi xách màu đỏ, 1 túi xách chất liệu vải thô, màu trắng sữa và 4 triệu VND.

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Từ khóa:   chuyện hài hước ký túc xá sinh viên troll bạn học

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