Clip chồng bị vợ cùng con trai trói, lấy dép đánh vào mặt: Hé lộ nguyên nhân bất ngờ

Xã hội 27/08/2020 10:59

Nhiều giờ qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip người chồng bị vợ con đánh đập được mọi người đặc biệt quan tâm.

Mới đây, cư dân mạng không ngừng chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh người chồng bị vợ con đánh đập, nằm lăn lộn dưới đất. Theo hình ảnh trong clip, người đàn ông bị trói, dùng dép nhựa đánh vào đầu, mặt. Được biết, sự việc trên xảy ra tại xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

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Vợ cùng con trai dùng dây thừng trói, đánh đập người chồng - Ảnh cắt từ clip

Trao đổi với báo chí, ông Hoàng Bá Phích, Chủ tịch UBND xã Nam Phương Tiến cho biết ngay khi nắm bắt được thông tin, chính quyền địa phương đã nhanh chóng tiến hành điều tra, lập biên bản vụ việc.

Vị cán bộ này cho biết, sự việc trên xảy ra tại nhà ông L.Đ.T ngụ thôn Đồi Ngai, xã Nam Phương Tiến. Theo xác nhận của chính quyền địa phương, 2 người trong clip đúng là vợ con của ông T. 

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Hiện vụ việc vẫn đang gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: Internet

Sự việc trên xảy ra vào ngày 25/8 vừa qua. Thời điểm đó, ông T. uống rượu rồi chửi bới vợ con nên bị bà C.T.H (vợ ông T.) cùng con trai lôi ra ngoài sân dùng dây thừng trói 2 tay, 2 chân lại. Sau đó, ông T. còn bị vợ con dùng dép nhựa đánh vào mặt, miệng khoảng 10 phút rồi bỏ vào ngủ. 

Theo thông tin trên Dân Việt, nguyên nhân là do ông T. hay uống rượu, người vợ không cho ngủ cùng. Bực tức, ông T. đã dùng những lời lẽ cay độc chửi vợ con nên mới dẫn đến vụ việc.

Sau đó, ông T. được anh C. (hàng xóm) gần nhà đến cởi trói. Ông T. chỉ bị thương nhẹ ở miệng, mặt, không phải nằm viện nên không viết đơn đề nghị cơ quan công an giải quyết vụ việc.

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